Дочь Фарион отреагировала на скандал с участником Нацотбора, который репостил "шутки" о ее маме

На днях украинский певец МУАЯД, который попал в лонглист Национального отбора на "Евровидение-2025", оказался в центре скандала из-за контента , который он публиковал в сети. В частности, в TikTok пользователи заметили, что артист распространял российские песни, а также оскорбительные видео о покойной языковеде Ирине Фарион. Дочь филолога не осталась в стороне и прокомментировала ситуацию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Дочь Ирины София оставила гневный комментарий под постом МУАЯДа, в котором он пытается оправдать распространение контента с неприемлемым содержанием.

Женщина подчеркнула, что человек, который позволяет себе смеяться над смертью ее матери, заслуживает исключительно пренебрежения.

"Скажу тебе так, ты - дно. Извинений не жду, потому что такие как ты, что насмехаются над жестоко убитой Ириной Фарион, моей мамы, заслуживают только презрения и отвращения. И еще, вы никогда не станете великим артистом, потому что человек, который не имеет ценностей", - написала Семчишин.

София Семчишин (фото: instagram.com/sofiyasemchyshyn)

Отметим, что в своей публикации певец никак не объяснил репосты с оскорбительными шутками о Фарион, которая была убита 19 июля 2024 года. На это обратила внимание одна из пользовательниц сети.

"То есть присоединиться к травле языковеда Ирины Фарион - это для вас норма? Это так модно?", - поинтересовалась у артиста юзерша.

Ирина Фарион (фото: linstagram.com/sofiyasemchyshyn)

Музыкант ответил ей, что все совсем не так, как она написала.

"Вы что-то путаете. Я никогда не считал и не говорил, что травля Ирины Фарион норма и, тем более, "модно". Я искренне сочувствую ее семье и категорически осуждаю человека, который лишил ее жизни. Не зависимо от того разделяли ее взгляды или нет, но за это убивать за гранью человечности, а тем более высмеивать это. Потому что жизнь это самое дорогое, что есть у человека", - отреагировал на комментарий исполнитель.

С чего начался скандал

МУАЯД оказался в неприятной ситуации из-за своих репостов в TikTok, которые доступны для просмотра подписчикам и хранятся в его аккаунте. Пользовательница Ирина Пилипчук отметила, что он распространяет скандальный контент. В частности, оценил видео с оскорбительной шуткой об Ирине Фарион.

Кроме того, артист делал репосты роликов с сексистским содержанием и недопустимыми высказываниями о женщинах. Также он распространял видео, связанные с россиянином Егором Кридом, который незаконно посещал оккупированный Крым и участвовал в пропагандистских мероприятиях России.

МУАЯД (фото: instagram.com/muayad_official)

После огласки скандала МУАЯД быстро удалил из своего TikTok все спорные репосты, оставив лишь патриотический контент. В своем первом комментарии певец заверил, что никогда бы не позволил себе оскорблять женщин, ведь был воспитан с уважением к ним.

Он также отметил, что не имеет никакого отношения к украинофобному контенту, поскольку сознательно выбрал украинское гражданство, хотя имел возможность получить сирийское.

Певец не объяснил, как в его аккаунте вообще появились такие репосты.