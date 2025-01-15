Донька Фаріон відреагувала на скандал з учасником Нацвідбору, який репостив "жарти" про її маму

Днями український співак МУАЯД, який потрапив до лонглиста Національного відбору на "Євробачення-2025", опинився в центрі скандалу через контент , який він публікував у мережі. Зокрема, у TikTok користувачі помітили, що артист поширював російські пісні, а також образливі відео про покійну мовознавицю Ірину Фаріон. Донька філологині не залишилась осторонь і прокоментувала ситуацію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.

Донька Ірини Софія залишила гнівний коментар під дописом МУАЯДа, в якому він намагається виправдати поширення контенту з неприйнятним змістом.

Жінка наголосила, що людина, яка дозволяє собі глузувати зі смерті її матері, заслуговує виключно на зневагу.

"Скажу тобі так, ти - дно. Вибачень не чекаю, бо такі як ти, що насміхаються з жорстоко вбитої Ірини Фаріон, моєї мами, заслуговують лише на зневагу та огиду. І ще, ви ніколи не станете великим артистом, бо людина, яка немає цінностей", - написала Семчишин.

Софія Семчишин (фото: instagram.com/sofiyasemchyshyn)

Зазначимо, що у своїй публікації співак ніяк не пояснив репости з образливими жартами про Фаріон, яку було вбито 19 липня 2024 року. На це звернула увагу одна з користувачок мережі.

"Тобто приєднатися до травлі мовознавиці Ірини Фаріон - це для вас норма? Це так модно?", - поцікавилася в артиста юзерка.

Ірина Фаріон (фото: linstagram.com/sofiyasemchyshyn)

Музикант відповів їй, що все зовсім не так, як вона написала.

"Ви щось плутаєте. Я ніколи не вважав і не казав, що травля Ірини Фаріон норма і, тим паче, "модно". Я щиро співчуваю її родини і категорично засуджую людину, яка позбавила її життя. Не залежно від того чи розділяли її погляди, чи ні, але за це вбивати за межею людяності, а тим паче висміювати це. Бо життя це найдорожче, що є у людини", - відреагував на коментар виконавець.

З чого почався скандал

МУАЯД опинився в неприємній ситуації через свої репости в TikTok, які доступні для перегляду підписникам і зберігаються в його акаунті. Користувачка Ірина Пилипчук зауважила, що він поширює скандальний контент. Зокрема, оцінив відео з образливим жартом про Ірину Фаріон.

Крім того, артист робив репости роликів з сексистським змістом і неприпустимими висловлюваннями про жінок. Також він поширював відео, пов’язані з росіянином Єгором Крідом, який незаконно відвідував окупований Крим і брав участь у пропагандистських заходах Росії.

МУАЯД (фото: instagram.com/muayad_official)

Після розголосу скандалу МУАЯД швидко видалив зі свого TikTok усі спірні репости, залишивши лише патріотичний контент. У своєму першому коментарі співак запевнив, що ніколи б не дозволив собі ображати жінок, адже був вихований із повагою до них.

Він також наголосив, що не має жодного відношення до українофобного контенту, оскільки свідомо обрав українське громадянство, хоча мав можливість отримати сирійське.

Співак не пояснив, як в його акаунті взагалі з’явилися такі репости.