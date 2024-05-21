Дочь Эминема вышла замуж: трогательное фото танца с отцом
Дочь рэпера Эминема, Хейли Джейд Скотт, сыграла свадьбу со своим возлюбленным Эваном Макклинтоком.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram единственной наследницы исполнителя.
Дочь Эминема вышла замуж
Пара организовала торжество в минувшие выходные. Невеста появилась на публике в белом облегающем платье с декольте и длинным шлейфом, которое подчеркнуло ее фигуру.
Звездная наследница дополнила свой образ жемчужными серьгами и фатой.
Хэйли Джейд Скотт вышла замуж (фото: instagram.com/hailiejade)
На свадебной церемонии также присутствовал Эминем. Исполнитель станцевал со своей дочерью на торжестве.
Eminem's daughter, Hailie Jade, marries heartthrob pic.twitter.com/LxCJ1Jzb2z — BlueprintAfric (@blueprintafric) May 21, 2024
Напомним, Хейли Джейд Скотт и Эван Макклинток вместе с 2016 года. Они познакомились во время учебы в колледже.
Девушка изучала психологию, а ее бойфренд - экономику. Весной прошлого года дочери Эминема сделали предложение.
Недавно мы писали, что звезда "Женского квартала" впервые вышла замуж и показала нежные свадебные фото.
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