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Дочь Эминема вышла замуж: трогательное фото танца с отцом

Вторник 21 мая 2024 11:45
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Дочь Эминема вышла замуж: трогательное фото танца с отцом Хэйли Джейд Скотт с любимым (фото: instagram.com/hailiejade)
Автор: Иванна Пашкевич

Дочь рэпера Эминема, Хейли Джейд Скотт, сыграла свадьбу со своим возлюбленным Эваном Макклинтоком.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram единственной наследницы исполнителя.

Дочь Эминема вышла замуж

Пара организовала торжество в минувшие выходные. Невеста появилась на публике в белом облегающем платье с декольте и длинным шлейфом, которое подчеркнуло ее фигуру.

Звездная наследница дополнила свой образ жемчужными серьгами и фатой.

Дочь Эминема вышла замуж: трогательное фото танца с отцом

Дочь Эминема вышла замуж: трогательное фото танца с отцом

Дочь Эминема вышла замуж: трогательное фото танца с отцом

Дочь Эминема вышла замуж: трогательное фото танца с отцом

Дочь Эминема вышла замуж: трогательное фото танца с отцом

Хэйли Джейд Скотт вышла замуж (фото: instagram.com/hailiejade)

На свадебной церемонии также присутствовал Эминем. Исполнитель станцевал со своей дочерью на торжестве.

Напомним, Хейли Джейд Скотт и Эван Макклинток вместе с 2016 года. Они познакомились во время учебы в колледже.

Девушка изучала психологию, а ее бойфренд - экономику. Весной прошлого года дочери Эминема сделали предложение.

Недавно мы писали, что звезда "Женского квартала" впервые вышла замуж и показала нежные свадебные фото.

Также мы рассказывали, где сейчас Саша Мудра из "Холостяка", которую облил грязью Алекс Топольский.

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