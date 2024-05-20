Звезда "Женского квартала" впервые вышла замуж и показала нежные свадебные фото

Звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару впервые вышла замуж. Соответствующими фотографиями она поделилась в своих соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Ирина Сопонару вышла замуж

Так, артистка заключила брак со своим возлюбленным, британским предпринимателем Рисом, который сделал ей предложение год назад.

Судя по снимкам, свадьба прошла в Украине. На празднике присутствовали лишь самые близкие родные.

Ирина Сопонару вышла замуж (фото: instagram.com/irinasoponaru)

Для важного события Ирина выбрала белое платье с вышивкой, а ее избранник был в национальном украинском наряде.

"Принимаем поздравления", - подписала фото знаменитость.

Ирина Сопонару вышла замуж (фото: instagram.com/irinasoponaru)

Напомним, британец Рис познакомился с Ириной Сопонару в одном из киевских заведений в 2021 году. Он первый завязал разговор и взял ее номер телефона. Девушке же кавалер-иностранец понравился не сразу.

Как говорит Ирина, любви с первого взгляда не случилось, но после нескольких свиданий Риз все же растопил ее сердце.

А все потому, что был воспитанный и скромный. Мужчина признается, что рядом с ней мог быть собой, настоящим.

Сделал Рис предложение актрисе в мае 2023 года, и сделал он это оригинально - в письменной форме.