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Донька Емінема вийшла заміж: зворушливе фото танцю з батьком

Вівторок 21 травня 2024 11:45
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Донька Емінема вийшла заміж: зворушливе фото танцю з батьком Хейлі Джейд Скотт з коханим (фото: instagram.com/hailiejade)
Автор: Іванна Пашкевич

Дочка репера Емінема, Хейлі Джейд Скотт, зіграла весілля зі своїм коханим Еваном Макклінтоком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram єдиної спадкоємиці виконавця.

Донька Емінема вийшла заміж

Пара організувала урочистість минулими вихідними. Наречена з'явилася на публіці в білій відвертій сукні з декольте і довгим шлейфом, яка підкреслила її фігуру.

Зіркова спадкоємиця доповнила свій образ перловими сережками і фатою.

Донька Емінема вийшла заміж: зворушливе фото танцю з батьком

Донька Емінема вийшла заміж: зворушливе фото танцю з батьком

Донька Емінема вийшла заміж: зворушливе фото танцю з батьком

Донька Емінема вийшла заміж: зворушливе фото танцю з батьком

Донька Емінема вийшла заміж: зворушливе фото танцю з батьком

Хейлі Джейд Скотт вийшла заміж (фото: instagram.com/hailiejade)

На весільній церемонії також був присутній Емінем. Виконавець станцював зі своєю донькою на урочистості.

Нагадаємо, Хейлі Джейд Скотт і Еван Макклінток разом з 2016 року. Вони познайомилися під час навчання в коледжі.

Дівчина вивчала психологію, а її бойфренд - економіку. Навесні минулого року доньці Емінема зробили пропозицію.

Нещодавно ми писали, що зірка "Жіночого кварталу" вперше вийшла заміж і показала ніжні весільні фото.

Також ми розповідали, де зараз Саша Мудра з "Холостяка", яку облив брудом Алекс Топольський.

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