Донька Емінема вийшла заміж: зворушливе фото танцю з батьком
Дочка репера Емінема, Хейлі Джейд Скотт, зіграла весілля зі своїм коханим Еваном Макклінтоком.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram єдиної спадкоємиці виконавця.
Донька Емінема вийшла заміж
Пара організувала урочистість минулими вихідними. Наречена з'явилася на публіці в білій відвертій сукні з декольте і довгим шлейфом, яка підкреслила її фігуру.
Зіркова спадкоємиця доповнила свій образ перловими сережками і фатою.
Хейлі Джейд Скотт вийшла заміж (фото: instagram.com/hailiejade)
На весільній церемонії також був присутній Емінем. Виконавець станцював зі своєю донькою на урочистості.
Eminem's daughter, Hailie Jade, marries heartthrob pic.twitter.com/LxCJ1Jzb2z— BlueprintAfric (@blueprintafric) May 21, 2024
Нагадаємо, Хейлі Джейд Скотт і Еван Макклінток разом з 2016 року. Вони познайомилися під час навчання в коледжі.
Дівчина вивчала психологію, а її бойфренд - економіку. Навесні минулого року доньці Емінема зробили пропозицію.
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