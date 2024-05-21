Донька Емінема вийшла заміж: зворушливе фото танцю з батьком

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram єдиної спадкоємиці виконавця.

Донька Емінема вийшла заміж

Пара організувала урочистість минулими вихідними. Наречена з'явилася на публіці в білій відвертій сукні з декольте і довгим шлейфом, яка підкреслила її фігуру.

Зіркова спадкоємиця доповнила свій образ перловими сережками і фатою.

Хейлі Джейд Скотт вийшла заміж (фото: instagram.com/hailiejade)

На весільній церемонії також був присутній Емінем. Виконавець станцював зі своєю донькою на урочистості.

Нагадаємо, Хейлі Джейд Скотт і Еван Макклінток разом з 2016 року. Вони познайомилися під час навчання в коледжі.

Дівчина вивчала психологію, а її бойфренд - економіку. Навесні минулого року доньці Емінема зробили пропозицію.