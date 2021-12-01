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Змінити мобільного оператора зі збереженням номеру тепер можна швидше і простіше: покрокова інструкція

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Середа 01 грудня 2021 19:31
Змінити мобільного оператора зі збереженням номеру тепер можна швидше і простіше: покрокова інструкція Як змінити мобільного оператора в Україні (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні з 1 грудня спрощуються умови зміни мобільного оператора зі збереженням номера телефону. Зокрема, цей процес тепер зможе займати лише один день, а для подання заявки фізособам знадобиться лише вказати ім'я та прізвище.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Так, послугу з перенесення абонентських номерів в Україні почали надавати із 1 травня 2019 року. Зокрема, за цей час операторам надійшло близько 200 тис. офіційних звернень, але 40% заявникам відмовили.

Також важливо, що кожного року мобільних операторів залишають понад 7 млн користувачів, частина з яких потенційно могла б скористатися цією послугою.

Зазначається, що це значно полегшить життя абонента, який хоче залишити свій номер телефону, але змінити мобільного оператора:

  • Номер перенесуть за 1 день, а не за 3-4;
  • Абонент має звернутися до одного нового оператора, а не до двох, як було раніше;
  • Користувачі без контракту зможуть залишити свій номер під час зміни оператора за спрощеним порядком.

Окрім того, очікується, що новий порядок призведе до зростання конкуренції між мобільними операторами та покращить якість послуг.

Раніше ми повідомляли про найвигідніші тарифи мобільних операторів.

Також ми писали, що українців після покупки SIM-карти тероризують колектори.

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