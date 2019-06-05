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Вічна пам'ять: двоє українських воїнів героїчно загинули на Донбасі

STYLERЖиття    05.06.2019 - 19:20
Вічна пам'ять: двоє українських воїнів героїчно загинули на Донбасі
Військові ВСУ гинуть на Донбасі (фото: колаж РБК-Україна)

Окупанти забрали життя двох українських бійців

Військові ВСУ гинуть на Донбасі, захищаючи Україну. Так, вчора, 4 червня, загинув молодший сержант, водій-електрик мінометної батареї Едуард Лазарєв. Смерть настала в результаті прямого попадання із протитанкового ракетного комплексу у вантажівку ГАЗ-66, яка везла у цей час продукти харчування.

Обстріл стався о 17:30 в районі населеного пункту Новоселівка Друга Волноваського району Донецької області. Едуард Лазарєв, 1970 року народження, жив в місті Броди Львівської області. Він боровся з окупантами у складі 17-ї окремої танкової бригади.

Крім того, сьогодні, 5 червня, куля ворожого снайпера обірвала життя героя і захисника України - Владислава Бепрежного. Український боєць народився 11 червня 1996 року в місті Сватове Луганської області.

Вічна пам'ять: двоє українських воїнів героїчно загинули на Донбасі

Військові ЗСУ продовжують гинути на Донбасі (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

В початковій школі Влад любив читати книги про історію стародавнього Єгипту, був кращим читачем районної дитячої бібліотеки, добре декламував вірші і співав.

У шкільні роки Владислав був веселим, товариським, доброзичливим, відповідальним, із задоволенням брав участь у різних шкільних і позашкільних заходах.

В 2014 році, відразу після школи, добровільно пішов до лав ЗСУ, бо не зміг стояти осторонь небезпеки, яка спіткала Україну. Владислав - справжній патріот. На своїй сторінці в Facebook він написав: "Душа богу!!! Життя Україні!!! Честь собі!!!".

У загиблого залишилися батьки, дружина та маленький син Данило.

Нагадаємо, що трагічно загинув заступник командира "Азова" Ігор Прозапас з позивним "Кіхот".

Раніше повідомлялося, що в травні на Донбасі загинули дев'ять українських воїнів.

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