ua en ru
Вс, 28 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Где Ленин упал, будет стоять Мазепа: Зеленский анонсировал памятник гетману в центре Киева

12:19 28.06.2026 Вс
2 мин
Сегодня в Лавре поставили бюст Мазепы, но гетман заслуживает большого памятника
aimg Мария Науменко
Где Ленин упал, будет стоять Мазепа: Зеленский анонсировал памятник гетману в центре Киева Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Место, где более десяти лет назад свергли памятник Ленину, может получить новый символ. Там предлагают установить памятник Ивану Мазепе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Во время открытия бюста Ивана Мазепы в Киево-Печерской лавре президент заявил, что Украина восстанавливает историческую справедливость.

"Сегодня мы исправляем еще одну историческую несправедливость. Теперь здесь, в Киево-Печерской Лавре абсолютно по праву будет стоять бюст великого украинца и покровителя Лавры - Ивана Мазепы", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что именно при опеке Мазепы Киево-Печерская лавра пережила период расцвета, а самого гетмана назвал выдающимся государственным деятелем, меценатом и главой Казацкого государства.

Где Ленин упал, будет стоять Мазепа: Зеленский анонсировал памятник гетману в центре КиеваФото: Бюст гетмана Ивана Мазепы, установленный на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" (РБК-Украина)

Где Ленин упал, будет стоять Мазепа: Зеленский анонсировал памятник гетману в центре КиеваФото: Бюст гетмана Ивана Мазепы, установленный на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" (РБК-Украина)

По мнению Зеленского, масштаб личности Ивана Мазепы заслуживает не только бюста, но и полноценного памятника в столице.

Он отметил, что для этого уже существует символическое место – на бульваре Тараса Шевченко, где в декабре 2013 года во время Революции Достоинства свергли памятник Ленину.

Где Ленин упал, будет стоять Мазепа: Зеленский анонсировал памятник гетману в центре КиеваФото: президент Украины Владимир Зеленский предложил установить памятник Ивану Мазепе на месте свергнутого Ленина в центре Киева (РБК-Украина)

"Считаю, что идеальное место для него существует. Существует с декабря 2013 года на бульваре Шевченко. Я уверен, там, где Ленин упал, там будет крепко стоять Мазепа", - подытожил глава государства.

Напомним, памятник Ленину на Бессарабке активисты свергли в декабре 2013 года во время Революции Достоинства. С тех пор место оставалось пустым, а вокруг его будущего шли дискуссии.

В этом году КГГА представила проект обустройства там безбарьерного общественного пространства с большим фонтаном, однако эта идея вызвала оживленное обсуждение среди киевлян.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Киев Украина Майдан История Украины Конституция Достопримечательности
Новости
Украинские дроны поразили два НПЗ в России (видео)
Украинские дроны поразили два НПЗ в России (видео)
Аналитика
"От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN
Вероника Марченкожурналист "От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN