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Співачка родом з України виступила на корпоративі в Сочі, розважаючи натовп росіян (відео)

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Неділя 01 травня 2022 09:23
Співачка родом з України виступила на корпоративі в Сочі, розважаючи натовп росіян (відео) Фото: співачка Йолка виступила в Росії (ria.ru)
Автор: Styler

Співачка Йолка, яка родом з Ужгорода, в розпал війни між РФ і Україною вирішила розважити росіян і заспівала перед ними на коропоративі в Сочі. Захід проходив 30 квітня 2022 року.

Про це повідомили в одному з Telegram-каналів.

У ролику можна сказати, що виконавиця вибрала дві свої культові пісні – "Прованс" і "На большом воздушном шаре".

До речі, українку зняли саме в той момент, коли вона співала: "Завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете".

Відзначимо, що з початку війни співачка Йолка не висловила ні слова стосовно агресивної політики Кремля. Також виконавиця залишилася жити та працювати в країні-агресорі.

Нижче на відео ви самі можете побачити, як уродженка Ужгорода розважає російську публіку.

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