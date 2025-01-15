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Трое богатейших людей мира посетят инаугурацию Трампа

Среда 15 января 2025 15:14
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Трое богатейших людей мира посетят инаугурацию Трампа Фото: инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг станут почетными гостями на инаугурации Дональда Трампа. Они будут сидеть на специальной платформе вместе с членами кабинета нового президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Илон Маск активно поддерживал Трампа во время предвыборной кампании, пожертвовав более четверти миллиарда долларов в его фонд. Основатель Tesla и SpaceX является одним из близких советников новоизбранного президента и даже возглавляет новый орган, целью которого является улучшение эффективности правительственных процессов. Это тесное сотрудничество между ними подчеркивает важность технологических лидеров в формировании политики США.

Илон Маск уже поделился в сети X, что для него является большой честью занимать такое почетное место на инаугурации.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг, также активно изменил политику своей компании в соответствии с изменениями, которые принесла новая администрация Трампа. Meta пожертвовала 1 миллион долларов в инаугурационный фонд, и Цукерберг вместе с мега-донором Мириам Адельсон организует официальный прием в честь инаугурации.

Основатель Amazon Джефф Безос, хоть и не поддерживал конкретного кандидата на выборах, внес 1 миллион долларов в инаугурационный фонд Трампа. Как один из самых богатых людей мира, Безос стремится поддерживать стратегические связи с администрацией для развития своих бизнес-интересов.

Эти три технологических магната занимают первые позиции в рейтинге самых богатых людей планеты, и их влияние на политические события в США является важным показателем того, как бизнес может определять направление политики страны.

Что известно об инаугурации Дональда Трампа

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года на ступенях Капитолия в Вашингтоне. Церемония начнется около 12:00 по восточноамериканскому времени (19:00 по Киеву). В этот день Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс примут присягу, после чего новоизбранный президент выступит с инаугурационной речью.

Также среди ожидаемых гостей - действующий президент США Джо Байден и его жена Джилл Байден.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп инаугурация
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