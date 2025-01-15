Трое богатейших людей мира посетят инаугурацию Трампа

Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг станут почетными гостями на инаугурации Дональда Трампа. Они будут сидеть на специальной платформе вместе с членами кабинета нового президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Илон Маск активно поддерживал Трампа во время предвыборной кампании, пожертвовав более четверти миллиарда долларов в его фонд. Основатель Tesla и SpaceX является одним из близких советников новоизбранного президента и даже возглавляет новый орган, целью которого является улучшение эффективности правительственных процессов. Это тесное сотрудничество между ними подчеркивает важность технологических лидеров в формировании политики США.

Илон Маск уже поделился в сети X, что для него является большой честью занимать такое почетное место на инаугурации.

BREAKING: Elon Musk, Mark Zuckerberg и Jeff Bezos будут сидеть вместе *на платформе* вместе с членами кабинета министров и избранными чиновниками.



2024 > 2016 - Charlie Kirk (@charliekirk11) 14 января 2025 г.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг, также активно изменил политику своей компании в соответствии с изменениями, которые принесла новая администрация Трампа. Meta пожертвовала 1 миллион долларов в инаугурационный фонд, и Цукерберг вместе с мега-донором Мириам Адельсон организует официальный прием в честь инаугурации.

Основатель Amazon Джефф Безос, хоть и не поддерживал конкретного кандидата на выборах, внес 1 миллион долларов в инаугурационный фонд Трампа. Как один из самых богатых людей мира, Безос стремится поддерживать стратегические связи с администрацией для развития своих бизнес-интересов.

Эти три технологических магната занимают первые позиции в рейтинге самых богатых людей планеты, и их влияние на политические события в США является важным показателем того, как бизнес может определять направление политики страны.