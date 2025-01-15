Трое богатейших людей мира посетят инаугурацию Трампа
Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг станут почетными гостями на инаугурации Дональда Трампа. Они будут сидеть на специальной платформе вместе с членами кабинета нового президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Илон Маск активно поддерживал Трампа во время предвыборной кампании, пожертвовав более четверти миллиарда долларов в его фонд. Основатель Tesla и SpaceX является одним из близких советников новоизбранного президента и даже возглавляет новый орган, целью которого является улучшение эффективности правительственных процессов. Это тесное сотрудничество между ними подчеркивает важность технологических лидеров в формировании политики США.
Илон Маск уже поделился в сети X, что для него является большой честью занимать такое почетное место на инаугурации.
BREAKING: Elon Musk, Mark Zuckerberg и Jeff Bezos будут сидеть вместе *на платформе* вместе с членами кабинета министров и избранными чиновниками.- Charlie Kirk (@charliekirk11) 14 января 2025 г.
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Генеральный директор Meta Марк Цукерберг, также активно изменил политику своей компании в соответствии с изменениями, которые принесла новая администрация Трампа. Meta пожертвовала 1 миллион долларов в инаугурационный фонд, и Цукерберг вместе с мега-донором Мириам Адельсон организует официальный прием в честь инаугурации.
Основатель Amazon Джефф Безос, хоть и не поддерживал конкретного кандидата на выборах, внес 1 миллион долларов в инаугурационный фонд Трампа. Как один из самых богатых людей мира, Безос стремится поддерживать стратегические связи с администрацией для развития своих бизнес-интересов.
Эти три технологических магната занимают первые позиции в рейтинге самых богатых людей планеты, и их влияние на политические события в США является важным показателем того, как бизнес может определять направление политики страны.
Что известно об инаугурации Дональда Трампа
Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года на ступенях Капитолия в Вашингтоне. Церемония начнется около 12:00 по восточноамериканскому времени (19:00 по Киеву). В этот день Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс примут присягу, после чего новоизбранный президент выступит с инаугурационной речью.
Также среди ожидаемых гостей - действующий президент США Джо Байден и его жена Джилл Байден.