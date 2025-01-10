Что о Трампе говорит его странный стиль одежды и прическа
За плечами Дональда Трампа два брака, тысячи судебных процессов и множество реформ в государственной политике. Но одна вещь остается неизменной - его узнаваемый стиль. Выбор одежды и прическа будущего 47-го президента США стали столь же знаковыми, как и его противоречивые заявления.
Что же скрывает этот странный образ и какие месседжи он транслирует миру? Узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Как отмечает критик Робин Гиган, костюмы Трампа хоть и дорогие, но не выглядят роскошно. Они передают образ человека, близкого к рабочему классу, чья аудитория, по данным опросов, является его крупнейшими сторонниками.
Вид костюмов рассказывает другую историю по сравнению с одеждой современных миллиардеров. Джинсы, футболки и толстовки таких людей отражают идею успеха как стремление к индивидуальности.
Стиль Трампа демонстрирует определенную уверенность в выборе, даже если он не следует классическим канонам роскоши.
Дональд Трамп (фото: Getty Images)
Одежда всегда рассказывает историю - о времени, его течении и о том, как человек, который ее носит, относится к этим изменениям. В стиле того, кто стремится "снова сделать Америку великой", прослеживается сильная ностальгия.
Люди обычно останавливаются в своем стиле в момент, говорит журналистка, когда чувствуют, что достигли вершины. Возможно, этот образ олицетворяет самые счастливые времена в их супружеской жизни, самые большие профессиональные достижения или год спортивного триумфа.
Стиль Дональда Трампа остался в 1980-х - временах, когда жизнь была яркой и дерзкой. Тогда все было большим: подплечники, амбиции и прически.
Дональд Трамп (фото: Getty Images)
Что касается прически, сегодня она у него - это гладкий уложенный пучок блестящих волос. То, что когда-то символизировало образ мужчины на пике своих возможностей, теперь выглядит как попытка сохранить прошлое.
Дональд Трамп (фото: Getty Images)
Сегодняшний Трамп фактически не изменился с тех времен. Однако то, что когда-то считалось впечатляющим, теперь выглядит безнадежно устаревшим, считает Гиган.
К слову, ранее мы рассказывали, как менялся стиль Дональда Трампа.
При написании материала использовались следующие источники: The Washington Post.