Домашние шпроты из обычной кильки: в разы дешевле и вкуснее

Цена на баночку шпротов очень кусачая, однако существуют альтернативы. Предлагаем вам приготовить домашние консервы из простой, и в разы более дешевой кильки.

Об этом уникальном рецепте пишет канал Shuba.life.

Ингредиенты:

Килька – 1 кг

Чай черный – 6 ч. л.

Вода – 2 стакана

Масло подсолнечное – 200 г

Соль – по вкусу

Лавровый лист – 4 шт.

Перец черный молотый – 2 ст. л.

Перец душистый, горошек – 10 г

Бульонные кубики – 1 шт.

Фото: Домашние шпроты (shuba.life)

Приготовление

Заварите чай и немного охладите его.

Рыбу почистите, хорошо вымойте и выложите в сковороду или сотейник ровным слоем и залейте чаем и добавьте бульонный кубик.

Добавьте растительное масло. Накройте крышкой, поставьте на огонь и дождитесь закипания. Посолите, поперчите, добавьте специи и лавровый лист.

Далее убавьте огонь до минимального и тушите 1 час, пока вся жидкость из сковороды испарится.

Шпроты готовы. Дайте им остыть и переложите для хранения в контейнер.