Домашние шпроты из обычной кильки: в разы дешевле и вкуснее
Цена на баночку шпротов очень кусачая, однако существуют альтернативы. Предлагаем вам приготовить домашние консервы из простой, и в разы более дешевой кильки.
Об этом уникальном рецепте пишет канал Shuba.life.
Ингредиенты:
- Килька – 1 кг
- Чай черный – 6 ч. л.
- Вода – 2 стакана
- Масло подсолнечное – 200 г
- Соль – по вкусу
- Лавровый лист – 4 шт.
- Перец черный молотый – 2 ст. л.
- Перец душистый, горошек – 10 г
- Бульонные кубики – 1 шт.
Фото: Домашние шпроты (shuba.life)
Приготовление
Заварите чай и немного охладите его.
Рыбу почистите, хорошо вымойте и выложите в сковороду или сотейник ровным слоем и залейте чаем и добавьте бульонный кубик.
Добавьте растительное масло. Накройте крышкой, поставьте на огонь и дождитесь закипания. Посолите, поперчите, добавьте специи и лавровый лист.
Далее убавьте огонь до минимального и тушите 1 час, пока вся жидкость из сковороды испарится.
Шпроты готовы. Дайте им остыть и переложите для хранения в контейнер.
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