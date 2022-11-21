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Домашние шпроты из обычной кильки: в разы дешевле и вкуснее

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Понедельник 21 ноября 2022 12:39
Домашние шпроты из обычной кильки: в разы дешевле и вкуснее Коллаж РБК-Украина: Как приготовить домашние шпроты из простой кильки
Автор: Светлана Мащенко

Цена на баночку шпротов очень кусачая, однако существуют альтернативы. Предлагаем вам приготовить домашние консервы из простой, и в разы более дешевой кильки.

Об этом уникальном рецепте пишет канал Shuba.life.

Ингредиенты:

  • Килька – 1 кг
  • Чай черный – 6 ч. л.
  • Вода – 2 стакана
  • Масло подсолнечное – 200 г
  • Соль – по вкусу
  • Лавровый лист – 4 шт.
  • Перец черный молотый – 2 ст. л.
  • Перец душистый, горошек – 10 г
  • Бульонные кубики – 1 шт.

Домашние шпроты из обычной кильки: в разы дешевле и вкуснее

Фото: Домашние шпроты (shuba.life)

Приготовление

Заварите чай и немного охладите его.

Рыбу почистите, хорошо вымойте и выложите в сковороду или сотейник ровным слоем и залейте чаем и добавьте бульонный кубик.

Добавьте растительное масло. Накройте крышкой, поставьте на огонь и дождитесь закипания. Посолите, поперчите, добавьте специи и лавровый лист.

Далее убавьте огонь до минимального и тушите 1 час, пока вся жидкость из сковороды испарится.

Шпроты готовы. Дайте им остыть и переложите для хранения в контейнер.

Раньше мы писали, как засолить кильку по-одесски.

Также сообщалось, как приготовить сельдь пряного посола дома.

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