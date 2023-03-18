Готовим настоящие американские панкейки: простой рецепт легендарных блинчиков
Американские панкейки - большие пышные блины, которые готовятся на основе молока, но с добавлением разрыхлителя. Их традиционно складывают горкой и поливают сиропом, взбитыми сливками и другими добавками.
Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee в YouTube.
Составляющие на 2 порции (7-8 шт.):
- Яйцо большое С0 - 1 шт.
- Ванильный сахар - 10 г
- Сахар - 2 ч. л.
- Сливочное масло - 10-20 г
- Молоко - 130 г
- Мука - 130 г
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
- Соль - щепотка
Пошаговое приготовление
В молоко добавьте сливочное масло и подогрейте до теплого состояния, масло должно растаять.
Перемешайте муку с разрыхлителем. К яйцу добавить щепотку соли, сахар, ванильный сахар, постепенно добавьте муку и молоко, перемешайте до однородности.
Сковороду хорошо прогрейте, затем уменьшите нагрев до среднего. Выложите часть теста, накройте крышкой и жарьте 1-2 минуты. Переверните на другую сторону и жарьте еще 1 минуту ориентировочно.
Всего из этой порции теста должно получиться 7-8 панкейков.
Подавайте со сметаной, вареньем, медом, сгущенкой.
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