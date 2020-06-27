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Будинок на Позняках може обвалитися вдруге: в ДСНС зробили заяву

STYLERПодії    27.06.2020 - 12:32
Будинок на Позняках може обвалитися вдруге: в ДСНС зробили заяву
Будинок на Позняках може обрушитися вдруге (фото: РБК-Україна)

Співробітники ДСНС не дають гарантій, що багатоповерхівка на Позняках не обвалиться вдруге

Будинок на Позняках може обрушитися вдруге. Рятувальники заявили, що вони провели всі необхідні відновлювальні роботи, однак гарантій, що багатоповерхівка не обвалиться повторно – не дають.

Заступник начальника управління цивільного захисту ДСНС в Києві Олег Стоволос розповів про масштаби проведених робіт по зміцненню конструкції багатоповерхового будинку, а також повідомив, що вжиті заходи не дають гарантію, що будинок не обвалитися повторно.

"Ми провели певний вид робіт. Під час рятувальної операції з'ясувалося, що деякі конструкції нестабільні, було прийнято рішення поставити металеві розпірки з 1 по 4 поверхи у квартирах. Двома металевими тросами були пов'язані 7 і 8 поверхи по периметру через 4 квартири, враховуючи сходову клітку. Гарантію (що будинок не впаде. – ред.), я так думаю, я вам дати не можу, але якщо буде руйнування щось часткове, будинок повинен стояти", – повідомив він в ефірі телеканалу "Україна 24".

Вибух у житловій багатоповерхівці на вулиці Соломії Крушельницької відбувся 21 червня. В результаті інциденту загинули п'ятеро людей. Основною версією трагедії поліція називає вибух газоповітряної суміші.

Раніше ми писали, що Зеленський назвав терміни забезпечення житлом постраждалих від вибуху на Позняках.

Також повідомлялося, що нардеп Тищенко пояснив роздачу лимонів постраждалим від вибуху на Позняках.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України ПознякиВибух
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