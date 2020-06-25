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Зеленський назвав терміни забезпечення житлом постраждалих від вибуху на Позняках

Новини » Суспільство     25.06.2020 - 22:46
Зеленський назвав терміни забезпечення житлом постраждалих від вибуху на Позняках
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

28 квартир постраждалі отримають протягом 1,5 місяця

Президент України Володимир Зеленський заявив, що постраждалі від вибуху на столичних Позняках отримають квартири протягом місяця - півтора. При цьому він зазначив, що лише 12 з 40 квартир вже готові до заселення.

Про це заявив в ефірі програми "Право на владу".

Він зазначив, що квартири для постраждалих перебувають на території Києва, а не області (за інформацією Офісу президента 12 квартир виділили у Феофанії).

За словами президента, квартири були виділені не за бюджетні гроші.

"Ми поговорили із забудовниками. Офіс президента знайшов забудовників, які дійсно допомогли нам. Вони розуміють, що ми разом можемо допомогти постраждалим", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський виділив перші 12 квартир постраждалим від вибуху на Позняках.

Раніше повідомлялося, що київська влада виділить 30 млн гривень на нове житло.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Володимир ЗеленськийПознякиВибух
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