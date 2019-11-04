Вона повинна бути вдячна батькові! Маркл піддалася критиці родичів

Меган Маркл піддалася жорсткій критиці з боку свого зведеного брата Томаса Маркла-молодшого, який стверджує, що якби не батько, то вона ніколи б не переступила поріг королівського палацу. Про це пише видання Mail Online.

Брат герцогині Сассекської розповів, що Меган Маркл ніколи б не вийшла заміж за принця Гаррі, якби батько не заплатив за її освіту і за її модний і красивий одяг.

Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: instagram.com/sussexroyal)

"Їй потрібно завжди пам'ятати, що вона в Букінгемському палаці з Гаррі тільки завдяки своєму батькові. Він допоміг їй стати винятковою жінкою, якою вона зараз є", - заявив Томас Маркл-молодший.

Він також зізнався, що був поганим братом для Меган і готовий зробити все, щоб покласти край давній сімейній ворожнечі.

"Я просто хочу все виправити, поки не стало занадто пізно. У мене не було мети погіршити відносини між ними, між Меган і Гаррі, і я хочу, щоб ми всі, але особливо вони, були справжньою родиною і помирилися", - додав він.

Меган Маркл (Фото: instagram.com/sussexroyal)

Томас Маркл-молодший висловив бажання, щоб його сестра помирилася з батьком, який так багато дав їй.

"Я сподіваюся Меган зможе спілкуватися з батьком, але мій тато повинен бути готовий до того, що цього ніколи не станеться. Вона не цікавилася ним після серцевого нападу. Він допоміг їй в юності, і я благаю її визнати це", - резюмував брат герцогині Сассекської.