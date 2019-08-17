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З'явилися фото наслідків пожежі в готелі Одеси, зняті з дрону

Новини » Надзвичайні події    17.08.2019 - 14:20
З'явилися фото наслідків пожежі в готелі Одеси, зняті з дрону
Фото: пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі (Думская)

Полум'я пропалило дах будівлі готелю

З'явилися фотографії та відео наслідків пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", жертвами якої стали 8 осіб та ще 10 осіб постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думская".

З фотографій та відео, які були зняті за допомогою дрона, видно, що найбільше від полум'я постраждав другий поверх готелю, а сама будівля вціліла. Вогонь місцями пропалив дах будівлі.

Нагадаємо, що в ночі 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа. За даними рятувальників, полум'я спалахнуло на другому поверсі будівлі. В результаті інциденту загинули 8 осіб, ще десять людей постраждали. Шестеро постраждалих перебувають у реанімації.

Також РБК-Україна писало, що поліція розглядає 3 версії виникнення пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі. Основою версією є коротке замикання в електрощитовій поблизу пральні. Також правоохоронці розглядають умисний підпал та необережне поводження з вогнем.

Зазначимо, що на момент пожежі в готелі перебували 29 іноземців, громадяни Британії, Німеччини, Франції та інших країн. Зокрема, в будівлі знаходилися 14 громадян Білорусі.

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