Турбує ненависть до всього російського. Труханов проти перейменування вулиці Пушкіна
Фото: Геннадій Труханов, мер Одеси (РБК-Україна)
Мер Одеси Геннадій Труханов виступає проти перейменування вулиці Пушкіна у місті.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Труханова для The New York Times.
Видання стверджує, що на мера Одеси тиснуть щодо перейменування вулиці Пушкіна.
"Ні. Я б цього не підтримав (перейменування - ред.). Одеса є міжкультурною столицею України. Мене турбує зростання ненависті до всього російського", - сказав Труханов.
Нагадаємо, раніше Труханов заявляв, що виступає за перейменування вулиць і площ Одеси, названих на честь Росії або її діячів.