ru ua
Нд, 19 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Турбує ненависть до всього російського. Труханов проти перейменування вулиці Пушкіна

Новость на русском →
Одеса, Неділя 19 червня 2022 20:42
Турбує ненависть до всього російського. Труханов проти перейменування вулиці Пушкіна Фото: Геннадій Труханов, мер Одеси (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мер Одеси Геннадій Труханов виступає проти перейменування вулиці Пушкіна у місті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Труханова для The New York Times.

Видання стверджує, що на мера Одеси тиснуть щодо перейменування вулиці Пушкіна.

"Ні. Я б цього не підтримав (перейменування - ред.). Одеса є міжкультурною столицею України. Мене турбує зростання ненависті до всього російського", - сказав Труханов.

Нагадаємо, раніше Труханов заявляв, що виступає за перейменування вулиць і площ Одеси, названих на честь Росії або її діячів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Генадій Труханов
NEWS
Платіжки за травень затримуються: "Нафтогаз" зробив важливе попередження
Платіжки за травень затримуються: "Нафтогаз" зробив важливе попередження
DAILY
"За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону