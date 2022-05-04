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Понад 70% українців підтримують демонтаж пам’ятників, які пов’язані з Росією

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Україна, Середа 04 травня 2022 11:57
Понад 70% українців підтримують демонтаж пам’ятників, які пов’язані з Росією Фото: демонтаж пам'ятників, які пов’язані з Росією, підтримують 70% українців
Автор: Олександр Білоус

Виступають за демонтаж пам’ятників, які пов’язані з Росією, 71% українців. Понад 65% підтримують перейменування вулиць в Україні, що містять російські, або ж радянські назви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Ще 62% респондентів - за заборону на радіо та телебаченні музичної продукції з Росії.

Водночас суперечливо сприймається ініціатива щодо вилучення зі шкільної програми творів російської літератури (підтримують - 35%, не підтримують - 30%, нейтрально ставляться - 31%).

А щодо демонтажу пам’ятників, пов’язаних з історією Другої світової війни відносна більшість виступає проти (40%). Підтримують цю ініціативу - 19%, нейтрально ставляться до неї - 36%.

Нагадаємо, за останні десять років в Україні повністю змінилося ставлення до Степана Бандери. Якщо у 2012 році про позитивне ставлення заявляли тільки 22% українців, то зараз - 74%.

Опитування проведене 27 квітня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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