Перевіряйте регулярно: Супрун дала українцям важливу пораду

Уляна Супрун (Віталій Носач, РБК-Україна)

Супрун дала рекомендації українцям, як не допустити брак гормонів

Уляна Супрун повідомила, що 25 травня – це Всесвітній день щитовидної залози. На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вона розповіла, за які функції відповідає щитовидка в організмі і як зрозуміти, що з цією залозою щось не в порядку.

"Щитовидна залоза виробляє гормони тироксин і трийодтиронін, які беруть участь у регуляції низки біохімічних процесів, в тому числі - адаптації інтенсивності обміну речовин з потребами тіла в даний момент", - написала Супрун пояснила, що гормони щитовидної залози впливають на всі клітини тіла, а також впливають на такі процеси:

інтенсивність обміну речовин і поглинання в кишечнику;

адаптація до температури навколишнього середовища;

поглинання ліпопротеїнів клітинами (тобто від них залежить і рівень холестерину);

робота серця і периферичних судин;

ріст і формування скелета і м'язів (разом з соматропином);

покращують поглинання кисню тканинами;

ініціюють розпад жирів і вуглеводів;

визначають інтелектуальний розвиток дітей та емоційну стабільність дорослих;

Гормони тироксин і трийодтиронін містять йод, тому люди повинні вживати його разом з їжею в достатній кількості Якщо йоду в організмі недостатньо, то щитовидна залоза збільшується, але при цьому самостійно виробити достатню кількість гормонів вона не може.

Брак таких гормонів призводить до слабкості, набору ваги або її втрати, сухості і жорсткості волосся або їх втрати, непереносимість холоду, болю в м'язах, депресивного стану і дратівливості, порушень менструального циклу або втрати лібідо, запорів, підвищення рівня холестерину, раку щитовидної залози, у дітей можлива затримка розумового розвитку.

Супрун розповіла про зоб (facebook.com/ulanasuprun)

За даними ВООЗ, безпечна доза йоду – це 1000 мкг (1мг) на добу. Запаси йоду в щитовидці можуть бути до 16 мг йоду.

Також Супрун зазначила, що в організмі може бути надлишок тиреиодних гормонів. Такі ситуації виникають через запалення залози або в разі власних антитіл до рецептора ТТГ.

Симптоми гіпертиреозу (надлишку гормонів) такі:

нервозність і дратівливість;

непереносимість жари і пітливість;

тремтіння, втрата ваги або нездатність її набрати;

підвищена активність кишечника;

набряклість щитовидної залози;

тахікардія (прискорене серцебиття);

тонка, тендітна і волога шкіра і нерівномірний ріст волосся;

порушення сну;

Однак, як зауважила Уляна Супрун, в українців нестача гормонів щитовидної залози зустрічається набагато частіше, ніж її надлишок. Лідерами вона назвала Чернігівську область і західну Україну. При денній нормі 150-300 мкг, українці отримують всього 40-80 мкг.

Що робити, щоб уникнути захворювань щитовидної залози?

Замініть звичайну сіль на йодовану і додайте її в уже приготовані страви, щоб йод не випаровувався через нагрів. Адже свідомо щодня контролювати денну норму споживання йоду складно. Україна є однією з небагатьох країн, які не мають закону про обов'язкове йодовання солі. У більш ніж 140 країнах світу це дієвий метод боротьби з йододефіцитом.

Природні джерела йоду - морепродукти, особливо морська капуста. Жоден інший продукт не містить стільки йоду. Біла риба, овочі (картопля, редис, часник, буряк, томати, спаржа, зелена цибуля, щавель і шпинат), фрукти (банани, апельсини, лимони, дині, ананаси і хурма), яйця, яловичина і волоські горіхи також стануть в пригоді у боротьбі з йододефіцитом.

Вагітним жінкам і молодим матерям слід приймати добавки йоду. Добову норму йоду повинен визначити лікар. Дітям від одного року або тим, хто вже на прикормі, годуйте їжею, приготованою з використанням йодованої солі.

Перевіряйте рівень тиреотропного гормону, і відвідуйте ендокринолога. Це допоможе вчасно виявити недолік гормонів і при необхідності скорегувати раціон.

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