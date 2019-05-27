Долой старые процедуры: Супрун рассказала об интересных нововведениях

Супрун анонсировала изменения (Коллаж РБК-Украина)

Супрун рассказала, что реабилитацией пациентов теперь будет заниматься целая команда

Уляна Супрун рассказала украинцам, что старые методы реабилитации пациентов, такие как "лечение" ваннами с глиной, парафином или электрофорез уходят в прошлое, а на смену им появятся врачи, которые будут эффективно работать над восстановлением функциональных возможностей человека и делать они это будут только с помощью доказательных методов лечения.

Супрун рассказала о том, что в больницах Украины появятся новые специалисты – врач физической и медицинской реабилитации, физический терапевт, эрготерапевт, ассистент физического терапевта и ассистент эрготерапевта.

Врач физической и реабилитационной медицины будет возглавлять реабилитационный процесс и будет организовывать, и координировать выполнение полного реабилитационного цикла – от медицинского и реабилитационного обследования, определения целей реабилитации и проведения вмешательств и контроля эффективности.

В Украине появятся новые специалисты по реабилитации пациентов

Физический терапевт – это человек, который будет определять качество жизни и двигательный потенциал человека, будет помогать пациенту улучшить деятельность опорно-двигательного аппарата и организма в целом, равновесие, координацию, увеличить силу, выносливость мышц и усовершенствовать ловкость движения.

Эрготерапевт будет помогать пациентам восстановить утраченные или ограниченные функции движения и координации, научит человека жить в новых для него условиях и поможет достигнуть максимальной самостоятельности в быту. Эрготерапевт – это врач, который научит пациента самостоятельно одеваться, раздеваться, мыться, готовить, есть, работать, развлекаться и общаться.

Она добавила, что в реабилитационных командах также будут психологи, социальные работники, медсестры, медбраты, языковые терапевты и другие специалисты по необходимости. Все они будут заниматься устранением ограничения деятельности вследствие болезни или травмы.

Напомним, ранее мы писали о том, что Супрун подготовила медицинскую памятку для туриста.

А также рассказывали о том, что Супрун дала украинцам важный совет о щитовидной железе.