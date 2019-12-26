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Що буде з доларом у 2020 році: експерти приголомшили прогнозом

STYLERЖиття    26.12.2019 - 14:00
Що буде з доларом у 2020 році: експерти приголомшили прогнозом
Курс долара в Україні (фото: РБК-Україна)

Курс долара в Україні - що буде з валютним ринком у 2020 році в матеріалі Styler

Курс долара в Україні у 2020-му році може досягти рекордної позначки в 20 грн. Таку думку озвучують деякі експерти, в той же час Мінфін стриманий у своїх прогнозах на наступний рік. Що буде з доларом в наступному році, і чи варто бігти в обмінники купувати валюту - в матеріалі Styler.

Долар по 20 гривень

Оптимістичний прогноз для національної валюти дає аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко. Експерт вважає, що в наступному році гривня продовжить свою переможну ходу і досягне позначки в 22 гривні. Зазначимо, що на 26 грудня 2019 року НБУ встановив офіційний курс на рівні 23,25 гривень за долар.

Деякі фахівці дають більш оптимістичний прогноз, вважаючи що долар може досягти позначки 2015 року, коли іноземна валюта торгувалася на рівні 20-21 грн/долар США.

Що може перешкодити зміцненню гривні

Інший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб вважає, що якщо НБУ повернеться до "старих порочних практик" втручання в курсоутворення, може статися криза.

"Зараз НБУ дотримується політики інфляційного таргетування, і, як наслідок, плаваючого валютного курсу. Регулятор свідомо не втручається в курсоутворення", - говорить Іосуб.

За словами експерта, рада НБУ, якому звітує Національний банк, розкритикувала таке стрімке зміцнення національної валюти.

"З цієї точки зору позиція Ради НБУ виглядає закликом повернутися до старих порочних практик", - стверджує експерт.

Який прогноз дає Мінфін

У відомстві при формуванні Держбюджету на 2020 рік заклали прогнозований курс долара 24,8-27 гривень. Реальний курс долара на кінець грудня вже набагато випередив прогнози.

Варто відзначити, що попереднім прогнозом від Мінфіну був курс на рівні 28,2 грн/$.

Чи варто бігти в обмінники

Експерти рекомендують у будь-якому випадку робити валютний запас, який складається на третину з національної валюти, на третину з долара США і на третину євро. Саме така "подушка безпеки" зможе вберегти від кризи. Але робити це варто розмірено, не вкладаючи всі збереження саме в долари.

Деякі аналітики впевнені, що вже зараз гривня переоцінена відсотків на 15, тому купівля іноземної валюти є вдалим рішенням.

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