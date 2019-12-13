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Долар падає, а ціни - ні: як уряд планує знизити вартість продуктів

STYLERЖиття    13.12.2019 - 20:54
Долар падає, а ціни - ні: як уряд планує знизити вартість продуктів
Ціни на продукти в Україні (колаж РБК-Україна)

У Мінекономіки заявили, що ціни на продукти в Україні стримуються і для їх зниження планують провести розслідування

Ціни на продукти в Україні утримуються на верхній ціновій планці замість запланованого зниження. Пов'язується це з тим, що в Україні підвищуються зарплати та інші витрати в собівартості. Таку думку висловив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Мілованов. Про це чиновник написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Міністр розвитку економіки заявив, що ціни утримуються у верхньої цінової планки за рахунок підвищення зарплат та інших витрат у собівартості.

"Статистика дня. Курс зміцнюється, а ціни не знижуються. Чому так? Ціни на імпортні товари в середньому зросли на 0,3% порівняно з минулим роком. На 71 позицію зменшилися, на 56 зросли (127 позицій у корзині для розрахунку інфляції). Що стримує падіння цін? Підвищення зарплат та інших витрат у собівартості", - написав Тимофій Милованов.

Долар падає, а ціни - ні: як уряд планує знизити вартість продуктів

Ціни на продукти в Україні (фото: facebook.com)

Він допустив проведення розслідувань за даним фактом.

"За певними позиціями, де повинно бути більше зменшення, ми робимо аналітику і, якщо буде потрібно, будемо спілкуватися з ринком і проводити розслідування", - написав він.

Долар падає, а ціни - ні: як уряд планує знизити вартість продуктів

Тимофій Милованов про стримування зниження цін на продукти (скріншот: facebook.com)

Нагадаємо, що раніше були названі продукти, які найбільше подешевшали за останній місяць.

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Новини України цены на продуктыценыТимофій Милованов
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