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Доллар падает, а цены - нет: как правительство планирует снизить стоимость продуктов

STYLERЖизнь    13.12.2019 - 20:54
Доллар падает, а цены - нет: как правительство планирует снизить стоимость продуктов
Цены на продукты в Украине (коллаж РБК-Украина)

В Минэкономики заявили, что цены на продукты в Украине сдерживаются и для их снижения планируют провести расследование

Цены на продукты в Украине удерживаются на верхней ценовой планке вместо запланированного снижения. Связывается это с тем, что в Украине повышаются зарплаты и другие расходы в себестоимости. Такое мнение выразил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Об этом чиновник написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Министр развития экономики заявил, что цены удерживаются у верхней ценовой планки за счет повышения зарплат и других расходов в себестоимости.

"Статистика дня. Курс укрепляется, а цены не снижаются. Почему так? Цены на импортные товары в среднем выросли на 0,3% по сравнению с прошлым годом. На 71 позицию уменьшились, на 56 выросли (127 позиций в корзине для расчета инфляции). Что сдерживает падение цен? Повышение зарплат и других расходов в себестоимости", - написал Тимофей Милованов.

Доллар падает, а цены - нет: как правительство планирует снизить стоимость продуктов

Цены на продукты в Украине (фото: facebook.com)

Он допустил проведение расследований по данному факту.

"По определенным позициям, где должно быть большее уменьшение, мы делаем аналитику и, если потребуется, будем общаться с рынком и проводить расследования", - написал он.

Доллар падает, а цены - нет: как правительство планирует снизить стоимость продуктов

Тимофей Милованов о сдерживании снижения цен на продукты (скриншот: facebook.com)

Напомним, что ранее были названы продукты, больше всего подешевевшие за последний месяц.

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Новости Украины цены на продуктыценыТимофей Милованов
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