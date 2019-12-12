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Названо продукти, які найбільше подешевшали за останній місяць

Новини » Економіка     12.12.2019 - 16:10
Названо продукти, які найбільше подешевшали за останній місяць
Фото: продаж овочів (УНІАН)

Капуста і морква дешевшають рекордними темпами

Державна служба статистики оприлюднила дані про зміну середніх споживчих цін на товари і послуги в Україні у листопаді 2019 року порівняно з жовтнем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, в листопаді найбільше подешевшала капуста - на 12,1% до 6,6 грн за кг, ціни на моркву знизилися на 9,9% до 7,0 грн за кг, картопля подешевшала на 7,5% до 14,1 грн за кг.

У той же час серед продуктів не зафіксовано подорожчання за місяць більш ніж на 3%.

Названо продукти, які найбільше подешевшали за останній місяць

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у листопаді 2019 року порівняно з листопадом зросли на 0,1%. При цьому в річному вимірі (до листопада 2018 року) інфляція сповільнилася до 5,1%. Продукти харчування в Україні за листопад 2019 року подешевшали на 0,2%. Найбільше подорожчали яйця - на 2,4%, молоко - на 2,4%. У той же час фрукти подешевшали на 4,4%, цукор - на 2,5%.

Зазначимо, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив, що в 2019 році в Україні очікується зменшення урожаю овочів і картоплі.

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