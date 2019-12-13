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Внесок комуналки у загальне зростання цін з початку року був нульовим

Новини » Економіка     13.12.2019 - 11:13
Внесок комуналки у загальне зростання цін з початку року був нульовим
Фото: лічильник (РБК-Україна)

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали лише на 0,4%

Внесок статті "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" у загальне зростання споживчих цін за січень-листопад 2019 року був на рівні 0%. Про це йдеться коментарі Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

За даними департаменту, витрати громадян на житло зросли з початку року на 0,4%.

Найбільший внесок у інфляцію, яка з початку року становила 4,3%, зробили "Продукти харчування та безалкогольні напої" - 2,2%, які подорожчали на 4,8%.

Також суттєвий внесок спостерігався з боку статті "Алкогольні напої, тютюнові вироби" - на 1,0%, які подорожчали на 12,1%.

Найбільше з початку року подорожчала "Освіта" - на 13,5%, але її внесок у загальну інфляцію був на рівні 0,2%.

Також суттєво подорожчав "Зв'язок" - на 12,1%, що додало до інфляції 0,4%.

У той же час "Транспорт" подешевшав на 1,6%, що спричинило зниження інфляції на 0,2%.

Внесок комуналки у загальне зростання цін з початку року був нульовим

me.gov.ua

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, за січень-листопад 2019 року найбільше подорожчали картопля, яблука і гречка. З початку року ціни на картоплю зросли на 77,0% до 14,1 грн за кг, яблука зросли на 76,5% до 16,3 грн за кг, на крупу гречану - на 66,8% до 27,2 грн за кг.

Як повідомляло РБК-Україна, частка комуналки у витратах українців в два рази нижче, ніж в ЄС. Європейці витрачають на житло і комуналку 24% своїх витрат, українці - 13%.

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