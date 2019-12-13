Економісти розрахували вартість новорічного столу

Фото: новорічний стіл (РБК-Україна)

Ціни за останній рік зросли дуже помірно

Вартість новорічного столу 2020 року для української сім’ї з чотирьох осіб підвищиться порівняно з минулим роком на 5,6% і складе 1620,70 грн. Про це свідчать розрахунки, зроблені Національним науковим центром "Інститут аграрної економіки".

Для оцінки було взято новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

За розрахунками науковців, 3 кг салату "Олів’є" традиційної рецептури обійдеться у 140 грн. Це на 7,9% більше, ніж при святкуванні нового 2019 року. Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса - 58,50 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошку - 27 грн, 6 яєць - 13,39 грн та 180 г майонезу - 10,80 грн. Ще у 30,40 грн обійдуться цибуля, морква, картопля та солоні огірки.

Трохи дешевше - 120,22 грн - коштуватиме салат "Оселедець під шубою" (1,5 кг). Це лише на 1,6% більше, ніж "шуба" Нового 2019 року.

Не набагато зростуть витрати і на м’ясні продукти. По півкіло нарізки з сирокопченої ковбаси "Салямі" і підчеревини копченої коштуватимуть, в середньому по 80 грн, биток зі свинини свіжий - 82,50 грн. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 120 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 362,50 грн.

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) - 60 грн і пачка масла вершкового (200 г) - 34 грн.

Вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 181,71 грн. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 27,62 грн, гриби (1 кг) - 49 грн, перець солодкий (0,5 кг) - 52,50 грн, огірки свіжі (0,5 кг) - 19,67 грн, помідори свіжі (1 кг) - 32,92 грн.

Фрукти на святковому столі обійдуться у 93 грн. За 2 кг мандаринів - 60 грн, 1 кг бананів обійдеться, в середньому, у 25 грн, лимон (200 г) - 8 грн.

Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 22,57 грн, а шоколадні цукерки - 170 грн за 1 кг.

Пляшка шампанського "Артемівське" (0,75 л) обійдеться у 100 грн. У півтора рази більше - 160 грн - доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку "Шабо" 5-річної витримки.

Безалкогольні напої обійдуться у 76,60 грн. За 2 л соку "Садочок" доведеться заплатити 38,30 грн, за воду "Моршинська" (1,5 л) - 11,30 грн, за солодку воду "Живчик" (2 л) - 27 грн.

Розрахунок вартості новорічного столу у 2020 році зроблений Національним науковим центром "Інститут аграрної економіки" на основі даних Державної служби статистики України, моніторингу роздрібних цін на міських ринках та у супермаркетах в середньому по регіонах станом на 6 грудня 2019 року.

Нагадаємо, середня вартість великоднього кошика у 2019 році склала близько 532 грн, що на 26 грн, тобто на 5,1% більше, ніж торік.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, за січень-листопад 2019 року найбільше подорожчали картопля, яблука і гречка. З початку року ціни на картоплю зросли на 77,0% до 14,1 грн за кг, яблука зросли на 76,5% до 16,3 грн за кг, на крупу гречану - на 66,8% до 27,2 грн за кг.