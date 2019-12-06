Курс долара в Україні: аналітики розповіли, коли купувати валюту

Стало відомо, чому падає курс долара (фото: РБК-Україна)

Аналітики розповіли, чому падає курс долара в Україні

Курс долара в Україні був знижений до нового мінімуму і продовжує падати. Це пов'язано з тим, вважають аналітики, що нерезиденти заводять валюту в нашу країну і купують українські гривневі облігації перед різдвяними і новорічними святами.

Також, кажуть експерти, це відбувається напередодні нормандської зустрічі 9 грудня, в рамках якої Володимир Зеленський і Володимир Путін обговорять низку важливих питань, що стосуються подальших відносин між Україною і Росією.

Крім того, тривають тристоронні консультації щодо продовження транзиту російського газу, що також впливає на поведінку нерезидентів.

Аналітики відзначають, що в перспективі вплинути на ситуацію на ринку може й те, що рада НБУ визнала неефективною валютно-курсову політику правління Нацбанку. Таким чином, вже незабаром НБУ може почати активніше викуповувати валюту.

Разом з тим, кажуть банкіри і фінансисти, будь-яка зміна курсу валют - вниз або вгору - це завжди погано для економіки держави, адже кожен імпортер або експортер безпосередньо прив'язаний до курсу валют, коли планує фінансовий рік, а будь-які коливання негативно позначаються на показниках підприємства.

Чого ж чекати українцям від курсу долара найближчим часом? Ймовірно, кажуть фахівці, в найближчі дні гривня продовжить висхідний рух. За прогнозами аналітиків, в короткостроковій перспективі українська національна валюта буде прагнути до позначки 23,5-23,7 грн за долар.

Таким чином, українцям можна готуватися до купівлі доларів. Адже поки невідомо, яким буде курс в кінці поточного року і на початку 2020-го. А експерти дуже обережно підходять до прогнозів.