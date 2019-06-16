Довгоочікувана прохолода: синоптики порадували прогнозом на понеділок

Погода в Україні у понеділок, 17 червня, буде більш прохолодною, ніж на вихідних. Рівень тепла в західних областях може опуститися на 5-8 градусів, це буде пов'язано з грозовими зливами, які накриють весь регіон. У південних регіонах спека затримається, але стовпчики термометрів покажуть на 2-5 градусів менше.

Грозові дощі накриють всю Західну Україну, а також циклон охоплює Чернігівську та Київську область. Дощі йтимуть протягом всього дня і ночі. У Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях очікуються значні зливи. В інших регіонах опади будуть супроводжуватися шквалами.

Погода в Україні 17 червня синоптики прогнозують похолодання (ілюстративне фото: GettyImages)

Рівень тепла в регіонах, де очікуються опади суттєво знизиться. Так, замість недільних +29... +33 градусів, на заході нашої країни стовпчики термометрів покажуть +23...+29. У Києві температура збережеться – 17 червня очікується +28... +30 градусів. На Сході і Півдні України рівень тепла опуститься на кілька позначок у порівнянні з недільним днем – термометри покажуть +27... +32 градуси.

Погода в Україні 17 червня синоптики прогнозують похолодання (скріншот)

Крім цього, синоптики попереджають, що з 15 по 17 червня в нашій країні очікується високий рівень пожежонебезпеки. Більше того – у Волинській області рівні води у річці Стохід перевищив безпечні кордони.

Народний прогноз: У цей день наші пращури слідкували за вечірньою зорею: червона зоря - на вітер; світла і жовта - на дощ. У цей час зацвітають пізні сорти горобини, яблунь.

Нагадаємо, що на заході України очікується погіршення погоди.

Раніше ми повідомляли про зростання цін на найбільш популярний овоч сезону. Причиною тому стала аномальна спека, яка нависла над Україною.

Також ми повідомляли, що у Києві зафіксовано новий температурний рекорд.