ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Києві зафіксовано новий температурний рекорд

Новини » Суспільство    14.06.2019 - 14:21
В Києві зафіксовано новий температурний рекорд
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

14 червня в Києві спостерігали найтеплішу ніч з 1927 року

У ніч на п'ятницю, 14 червня, у Києві зафіксували температурний рекорд - найтепліша ніч з 1927 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію їм. Бориса Срезневського.

Як повідомляється, в ніч на п'ятницю температура повітря у Києві не опустилася нижче +20,1 градусів за Цельсієм.

"Враховуючи високий температурний фон, який на 9 градусів перевищує кліматичну норму, це, напевно, не останній рекорд спекотного червня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві 11 червня був зафіксований температурний рекорд - найтепліша ніч з 1881 року. Стовпчик термометра не опустився нижче +20,2 градусів за Цельсієм.

Зазначимо, погода в Україні сьогодні буде без опадів, лише на заході очікуються короткочасні дощі, температура +33.

Нагадаємо, погода в Україні найближчим часом може змінитися і спека спаде. Це станеться вже у другій половині червня. За словами синоптика Наталки Діденко, з 17 червня на півночі і в західній частині України можливе послаблення спеки до 27-32 градусів. А ось жителям півдня і центральних областей доведеться терпіти 30-35-градусну спеку.

Крім того, що в Києві з 13 по 15 червня очікується висока (4 рівня) пожежна небезпека. Також синоптики прогнозують з 16 по 17 червня надзвичайну (5 класу) пожежну небезпеку.

Сьогодні в Україні сонячно, температура +33 В Україні збережеться спека, захід накриють грози
Новини України Погода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся