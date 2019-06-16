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На заході України очікується погіршення погоди

Новини » Суспільство    16.06.2019 - 11:14
На заході України очікується погіршення погоди
Ілюстративне фото (Dan Kitwood/Getty Images)

Очікуються грозові дощі та град

Синоптики попередили про погіршення погодних умов у західних областях України у неділю, 16 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом синоптиків, сьогодні у західних областях країни очікуються дощі з грозами, місцями можливий град та шквали вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що погода в Україні 16 червня місцями буде дощовою та з грозами. У неділю, за даними синоптиків, стовпики термометрів піднімуться до +34 градусів. Опади очікуються у Одеській, Вінницькій, а також західних та східних областях.

У Києві 16 червня буде спекотним та без опадів. Температура повітря в столиці вдень прогріється до +32.

Крім того, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, у неділю температура повітря в Україні місцями підніметься до +35. Вночі стовпчики термометрів опустять до +18…+24.

Також Діденко дала прогноз на понеділок, 17 червня. Так, тиждень розпочнеться з локальних дощів у західних та північних областях, які поведуть за собою тимчасове зниження температури.

Як писало РБК-Україна, 16 червня на річках України очікується підняття рівня води, що може призвесити до підтоплення. Рівень води підніметься на річках Одеської та Львівської областей.

В Україні сьогодні очікуються грози Синоптик попередила про спекотні вихідні в Україні
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