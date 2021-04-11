Як довго Україна буде на карантині і чи можливе повернення до звичного життя: відомий лікар озвучив прогноз

Відомий український лікар Павло Сільковський розповів, скільки в Україні ще може тривати карантин і, як скоро ми зможемо повернутися до звичного життя.

Карантинні обмеження триватимуть до кінця 2021 року

Відомий український лікар Павло Сільковський прогнозує зняття всіх карантинних обмежень до кінця 2021 року.

"Тривалість карантину залежить від багатьох умов і прогнозувати його тривалість дуже важко. Бо на це впливають як епідеміологічні чинники, так і психологічні, політичні та міжнародні. Коронавірус перестав бути виключно медичною проблемою і тепер в посиленні чи послабленні обмежень роль медиків дуже обмежена. Я думаю, що на повне зняття обмежень не варто розраховувати раніше, ніж кінець 2021 року. І це - оптимістичний сценарій.", - вважає медик.

Процес повернення до звичного життя буде нелегким

На думку медика, в майбутньому ми ще зіткнемося з постковіднимі проблемами, про які зараз ще все мовчать.

"Ми повернемося до звичного життя. Але процес повернення буде не таким легким і швидким, як би хотілося. Обмеження набридають людям, але поступово вони до них звикають. Відхід від обмежень буде болісно сприйматися частиною суспільства і породжувати протиріччя. Конфлікти будуть наростати й у разі посилення дискримінації за ознакою наявності чи відсутності щеплень. З часом ми відчуємо наслідки дистанційної освіти й відкладений попит на звернення до лікарів у зв‘язку з проблемами, які не лікувалися під час карантину. Хвилі коронавірусу пройдуть і так сильно він дошкуляти вже не буде. А от постковідний стан у суспільстві виявить ще багато нових проблем, які досі не стоять гостро", - резюмував Павло.