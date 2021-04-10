Всеукраїнський локдаун: названа умова повного закриття країни на карантин

В Україні може бути введений загальнонаціональний локдаун за умови, що 13 українських регіонів опиняться в "червоній" зоні. Також крайні заходи доведеться приймати, якщо приріст нових хворих буде понад 25 тисяч.

За словами лікаря, приклад західних областей, які першими потрапили під третю хвилю коронавірусу, що почалася наприкінці лютого, показують, що адаптивний карантин все ж працює.

"Ми зараз спостерігаємо стабілізацію в західних регіонах. Потрібно, щоб за 3-4 тижні пройшов подвійний інкубаційний період. Якщо ті регіони, які зараз входять в червону зону, де зараз починають діяти більш жорсткі заходи, вийдуть з таким же показником стабілізації, і якщо ця стабілізація буде триматися 5-6 тижнів після локдауну, то, можливо, не знадобиться локдаун по всій країні - якщо поступово регіони будуть виходити", - пояснила лікар.

Але у випадку, якщо швидкість попадання регіонів в "червону" зону буде дуже високою і досягне 13-ти, то в Кабміні будуть змушені вдатися до крайніх заходів.

"Якщо одночасно 13 регіонів буде в адаптивному карантині, то, можливо, уряд буде вирішувати про локдаун у всій країні. На сьогодні західні регіони показали, що адаптивний карантин більш-менш ефективний", - додала Мухарська.

Вона також назвала цифру - 25 тисяч нових хворих протягом доби. Тоді влада зобов'язана буде піти на крайні заходи.

Відзначимо, що зараз "червоними" оголошено 11 регіонів: Київ, Житомирська, Івано-Франківська (виходить 10 квітня), Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області, Харківська (входить в "червону" 11 квітня).