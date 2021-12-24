Ось що станеться з вами, якщо щодня їсти свинину

Лікар розповіла, яку користь можна отримати, якщо їсти свинину щодня, а також скільки м'яса можна вживати, щоб не зіпсувати здоров'я.

Про це розповіла доктор Люсія Гарсіа з США, пише ресурс Quora .

Чи можна їсти свинину кожен день?

За словами лікаря, свинина - найпопулярніше м'ясо у всьому світі. Але вживати м'ясо можна в обмеженій кількості в своєму щоденному меню.

Відповідно до харчових потреб людського організму рекомендується вживати від 50 до 100 грамів свинини в день.

У чому користь м'яса

Доктор Гарсія каже, що свинина має дуже високу харчову цінність і містить безліч корисних для організму поживних речовин, таких як жир, білок, вуглеводи і мінерали, такі як кальцій, фосфор, залізо, калій і магній.

Свинина - не калорійне м'ясо. У 100 грамах свинини в середньому міститься всього 185 калорій.

При цьому лікар заявляє, що вміст холестерину в свинині дуже низький, в 100 грамах свинини міститься всього 65 мг холестерину.

Водночас свинина є хорошим джерелом білка і вітаміну B. ці поживні речовини дуже важливі для м'язів і нервової системи.

Білок свинини - це високоякісний білок, що містить всі незамінні амінокислоти, необхідні людському організму.

Свинина багата мінералами, такими як кальцій, фосфор, залізо, калій і магній, і є важливим джерелом мікроелементів, необхідних людському організму.

Яка свинина шкідлива

А ось доктор Комаровський каже, що сучасні асоціації лікарів радять з'їдати дорослій людині 70 грамів м'яса на добу (раніше рекомендували 90).

За його словами, регулярне вживання червоного м'яса у великих кількостях сприяє розвитку онкологічних хвороб.

При цьому найшкідливіше в м'ясі - жир. При виборі продукту важливо звертати увагу саме на кількість жиру.

"Жир у м'ясі - це прямий вплив на рівень холестерину, артеріальний тиск, стан серцево-судинної системи", - заявив лікар.