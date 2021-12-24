Ось що станеться з вами, якщо щодня їсти свинину
Лікар розповіла, яку користь можна отримати, якщо їсти свинину щодня, а також скільки м'яса можна вживати, щоб не зіпсувати здоров'я.
Про це розповіла доктор Люсія Гарсіа з США, пише ресурс Quora.
Чи можна їсти свинину кожен день?
За словами лікаря, свинина - найпопулярніше м'ясо у всьому світі. Але вживати м'ясо можна в обмеженій кількості в своєму щоденному меню.
Відповідно до харчових потреб людського організму рекомендується вживати від 50 до 100 грамів свинини в день.
У чому користь м'яса
Доктор Гарсія каже, що свинина має дуже високу харчову цінність і містить безліч корисних для організму поживних речовин, таких як жир, білок, вуглеводи і мінерали, такі як кальцій, фосфор, залізо, калій і магній.
Свинина - не калорійне м'ясо. У 100 грамах свинини в середньому міститься всього 185 калорій.
При цьому лікар заявляє, що вміст холестерину в свинині дуже низький, в 100 грамах свинини міститься всього 65 мг холестерину.
Водночас свинина є хорошим джерелом білка і вітаміну B. ці поживні речовини дуже важливі для м'язів і нервової системи.
Білок свинини - це високоякісний білок, що містить всі незамінні амінокислоти, необхідні людському організму.
Свинина багата мінералами, такими як кальцій, фосфор, залізо, калій і магній, і є важливим джерелом мікроелементів, необхідних людському організму.
Яка свинина шкідлива
А ось доктор Комаровський каже, що сучасні асоціації лікарів радять з'їдати дорослій людині 70 грамів м'яса на добу (раніше рекомендували 90).
За його словами, регулярне вживання червоного м'яса у великих кількостях сприяє розвитку онкологічних хвороб.
При цьому найшкідливіше в м'ясі - жир. При виборі продукту важливо звертати увагу саме на кількість жиру.
"Жир у м'ясі - це прямий вплив на рівень холестерину, артеріальний тиск, стан серцево-судинної системи", - заявив лікар.
Раніше лікар розповіла, який овоч, який ми їмо майже щодня, не потрібно чистити від шкірки, щоб зберегти максимум користі від його вживання.