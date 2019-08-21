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Довго боролася за життя: колеги розповіли про останні дні легендарної Назарової

STYLERПерсони    21.08.2019 - 14:47
Довго боролася за життя: колеги розповіли про останні дні легендарної Назарової
Олександра Назарова (Фото: 1tv.ru)

Актрису Олександру Назарову називали "теле-бабусею"

Радянська і російська актриса Олександра Назарова померла в лікарні в Москві (РФ), де перебувала з червня. Зірка популярних серіалів "Моя прекрасна няня", "Бригада", "Глухар" і багатьох інших фільмів зустріла там 17 липня свій 79-й день народження. 20 серпня ввечері її серце зупинилося.

Як розповіли в Московському драматичному театрі ім. М. Н. Єрмолової, у Назарової були проблеми з легенями, і актриса навіть впадала в кому, передає RenTV.

За словами її колеги, заступниці художнього керівника театру Галини Боголюбової, актриса весь цей час боролася за життя, але стан здоров'я погіршувався.

Довго боролася за життя: колеги розповіли про останні дні легендарної Назарової

Олександра Назарова (Фото: 1tv.ru)

"У неї з легкими були проблеми. Вона і на трубках лежала, і впадала в кому", - говорить вона

Зазначається, що легеднарній актрисі Назаровій, яку також часто називали теле-бабусею, у лікарні зробили трахеостомію, але після операції у неї почали відмовляти інші органи.

Як говориться в офіційному висновку, Олександра Іванівна Назарова померла від поліорганної недостатності.

Як повідомляють росЗМІ, весь спадок акриса залишила своій десятирічній внучці Олександрі, яка жила під її опікою після смерті єдиного сина Назарової Дмитра (1970-2011).

Довго боролася за життя: колеги розповіли про останні дні легендарної Назарової

Олександра Назарова (Фото: 1tv.ru)

Олександра Назарова народилася 17 липня 1940 року в Санкт-Петербурзі в акторській родині. Її батько Іван Назаров був заслуженим артистом РРФСР, а мама Олександра Матвєєва - актрисою.

Олександра Назарова в ролі Баби Наді в серіалі "Моя прекрасна няня" (Відео: youtube.com)

Вперше Назарова виконала роль в театрі, коли їй було 6 років. Вона навчалася в Ленінградському театральному інституті імені А. Н. Островського і грала в Центральному дитячому театрі. З 1965 року і до останнього дня життя Олександра Назарова працювала в Московському драматичному театрі імені Єрмолової.

Все знялася більш ніж в 90 фільмах і телесеріалах, дублювала іноземні фільми, озвучувала мультфільми та навіть комп'ютерні ігри.

Знялася в таких відомих картинах, як "Земля мого дитинства", "Кохання з привілеями", "Марія Магдалена", "Принцеса на бобах", "Межа. Тайговий роман", "Бригада", "Повернення Мухтара", "Прощайте, доктор Фрейд", "Нічний дозор", "Громови", "Глухар". Особливу популярність їй принесла роль Надії Михайлівни в серіалі "Моя прекрасна няня".

Довго боролася за життя: колеги розповіли про останні дні легендарної Назарової

Олександра Назарова (Фото: ermolova.ru)

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