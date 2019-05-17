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Зеленський може розпустити Раду після формування нової коаліції, - БПП

Новини » Вибори 2019    17.05.2019 - 13:22
Зеленський може розпустити Раду після формування нової коаліції, - БПП
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ірина Луценко зазначила, що НФ мала повне право вийти з коаліції

Новообраний президент Володимир Зеленський зможе розпустити парламент навіть після формування нової коаліції у Верховній раді. Про це заявила представник президента в парламенті, нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

Представник президента Петра Порошенка зазначила, що фракція "Народний фронт" мала повне право вийти з коаліції.

"Народний фронт мав повне право вийте з коаліції. Це означає 30-денний відлік на створення нової коаліції. Чи означає це, що президент Зеленський зможе все рівно розпустити парламент -так, це означає", - заявила Луценко.

Нагадаємо, в команді Зеленського прокоментували припинення існування коаліції. Так, у команді назвали розпад коаліції "черговим свідченням того, що депутатам байдужі люди, які їх обрали".

"Як можна вийти з того, чого немає? Фактично коаліції не існує вже три роки - з тих пір, як її залишили фракції "Самопомочі", "Батьківщини" і Радикальної партії Олега Ляшка. Тому нинішня гра в парламенті - чергове свідчення того, що депутатам байдужі люди, які їх обрали. Продовжити своє безтурботне існування для них важливіше", - підкреслили в команді новообраного президента.

Як писало РБК-Україна раніше, фракція партії "Народний фронт" 17 травня проголосувала за вихід з коаліції.

Так, у ході ранкового пленарного засідання спікер Верховної ради України Андрій Парубій оголосив про припинення існування коаліції. Глава парламенту підкреслив, що протягом одного місяця у Раді повинна бути сформована нова коаліція.

Команда Зеленського прокоментувала розпад коаліції Луценко йде з посади представника президента в Раді
Новини України Порошенко Зеленський Володимир ЗеленськийВерховна РадаІрина Луценко
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