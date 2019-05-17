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РФ не запросили для участі в церемонії інавгурації Зеленського

Новини » Вибори 2019    17.05.2019 - 20:39
РФ не запросили для участі в церемонії інавгурації Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Україна запросила ті держави, з якими активно співпрацює

Російська Федерація не була запрошена для участі в церемонії інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Про це заявила прес-секретар Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, повідомляє телеканал "112".

Зазначимо, Європейський союз на інавгурації Зеленського буде представляти віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович. Також на урочистому заході буде президент Литви Даля Грібаускайте.

"Російська Федерація не була запрошена на ці заходи. Ми запрошували наших партнерів і ті держави, які, звичайно, активно співпрацюють з Україною, є нашими партнерами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ще вчора в команді Зеленського не були готові говорити про те, хто з іноземних гостей буде присутній на церемонії приведення до присяги. Сьогодні чинний президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ України запросити іноземні делегації для участі в інавгурації.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського може приїхати віце-президента США Майк Пенс.

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