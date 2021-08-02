Українським водіям нагадали про важливий податок: коли сплачувати

Коли сплачувати транспортний податок, якщо дати придбання авто і його реєстрації різні? Цим питанням час від часу задаються українські водії.

Які кроки треба здійснити автолюбителям у такому випадку - нагадали на сайті Головного управління ДПС у Львівській області.

На що потрібно звернути увагу

У відповідності до норм Податкового Кодексу України, платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі.

Об’єктом оподаткування транспортним податком є авто, з року випуску яких минуло не більше п’яти років та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року (сьогодні це 6000 грн).

При оформленні правочину про набуття права власності правочин підлягає державній реєстрації у випадках, встановлених законом.

Такий правочин вважається вчиненим з моменту його державної реєстрації.

Коли ж платити транспортний податок?

За транспортні засоби, придбані протягом року, транспортний податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Тобто, у разі, якщо місяць, в якому придбано транспортний засіб, і місяць, в якому проведено процедуру його державної реєстрації, є різними, то сплачуватись транспортний податок повинен з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.