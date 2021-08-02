Українським водіям нагадали про важливий податок: коли сплачувати
Коли сплачувати транспортний податок, якщо дати придбання авто і його реєстрації різні? Цим питанням час від часу задаються українські водії.
Які кроки треба здійснити автолюбителям у такому випадку - нагадали на сайті Головного управління ДПС у Львівській області.
На що потрібно звернути увагу
У відповідності до норм Податкового Кодексу України, платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі.
Об’єктом оподаткування транспортним податком є авто, з року випуску яких минуло не більше п’яти років та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року (сьогодні це 6000 грн).
При оформленні правочину про набуття права власності правочин підлягає державній реєстрації у випадках, встановлених законом.
Такий правочин вважається вчиненим з моменту його державної реєстрації.
Коли ж платити транспортний податок?
За транспортні засоби, придбані протягом року, транспортний податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
Тобто, у разі, якщо місяць, в якому придбано транспортний засіб, і місяць, в якому проведено процедуру його державної реєстрації, є різними, то сплачуватись транспортний податок повинен з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
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