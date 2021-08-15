Документы в смартфоне: как их нужно правильно показывать полиции

Документы в электронном виде в Украине пользуются популярностью. Но далеко не все украинцы знают, в каком виде такие документы будут действительны и как их правильно нужно показывать по просьбе полиции.

Что нужно знать о документах в смартфоне – рассказали в материале Auto24tv.

Согласно пункту 2.1 ПДД водитель должен иметь при себе водительское удостоверение и регистрационный документ на транспортное средство. По пункту 2.4 ПДД по требованию полиции в случае законных основания остановки, водитель должен остановиться и предъявить для проверки указанные документы.

Показывать документы в электронном виде разрешил Кабмин 23 октября 2019 года. Однако в постановление № 956 указан порядок применения электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства.

Электронное удостоверение водителя и электронное свидетельство транспортного средства – это цифровое отображение выданных лицу национального удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства с уникальным электронным идентификатором QR-кодом. Код обеспечивает переход по ссылке на соответствующую подтверждающую запись в электронных ресурсах единой информационной системы МВД.

Для получения такого цифрового документа нужно установить на смартфон приложение Дия и пройти в нем электронную идентификацию. Документы должны подтянуться автоматически вместе с уникальным QR-кодом. Такие документы можно предъявлять полиции без дополнительного предъявления удостоверения или свидетельства о регистрации на бланках.

А вот предъявлять на смартфоне фотокопии, отсканированный документ или просто фото – нельзя. В таких ситуациях водитель рискует получить штраф на основании ч. 1 ст. 126 КУоАП. Минимальный размер штрафа – 425 гривен.