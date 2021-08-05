Українським водіям розповіли, як обміняти права за пів години: проста інструкція

В Україні можна обміняти водійські посвідчення на нові, витративши на всю процедуру тільки пів години. У міністерстві внутрішніх справ пояснили алгоритм дій.

Яка процедура обміну прав

Для того, щоби скористатися послугою "обмін водійського посвідчення", достатньо зробити такі прості дії:

візьміть талон електронної черги на сайті або в терміналі в самому приміщенні;

пред'явіть адміністратору паспорт, ідентифікаційний код, медичну довідку, а також старе водійське посвідчення;

оплату можна провести у відділенні банку тут же;

зробити фотографію необхідного формату.

Зазначається, що на все про все може піти близько 30 хвилин, якщо не будуть виникати додаткові нюанси.

Крім того, є опція замовлення обміну водійського посвідчення онлайн.

У Головному сервісному центрі МВС показали відео з поясненнями, що для цього потрібно зробити, і з докладною інструкцією. Подивитися її можна нижче:

Відео: як обміняти водійські посвідчення онлайн