Добавьте это к своему утреннему кофе, чтобы сделать напиток суперполезным для здоровья

Добавление семян льна в кофе может значительно повысить его полезные свойства. Семена богаты омега-3 жирными кислотами, клетчаткой и антиоксидантами, способствующими улучшению пищеварения и поддерживающими здоровье сердца.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Диетолог Айтор Санчес вместе с итальянской певицей Паломой Сан Базилио одобряют преимущества этих семян. Сама Сан Базилио рассказала, что каждое утро обогащает кофе золотистыми семенами льна.
"Я добавляю их в утренний кофе с молоком. Они обладают невероятными свойствами", - объяснила она.
Семена также содержат высокое содержание клетчатки и основных питательных веществ, таких как омега-3, кальций, магний, железо, биотин и фосфор.
Лен защищает от определенных заболеваний, таких как заболевания почек и различные виды рака, включая рак груди и простаты.
Кофе также известен своими антиоксидантными и метаболическими свойствами. Некоторые исследования показывают, что умеренное потребление может снизить риск сердечных заболеваний и нейродегенеративных состояний, таких как болезнь Альцгеймера.
Преимущества кофе и семян льна для здоровья могут дополнять друг друга, повышая питательную ценность утреннего напитка. Однако совместить их может быть несколько сложно.
Целые семена льна не растворяются в кофе, поэтому большинство экспертов советуют измельчить семена льна в порошок, прежде чем добавлять их в напиток. Это можно сделать даже с помощью кофемолки.
Семена льна имеют много полезных свойств, но есть категории людей, которым их употребление следует ограничить или избегать:
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