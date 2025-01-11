Можно ли пить кофе после парацетамола или ибупрофена?

Многих интересует, безопасно ли употреблять кофе после приема обезболивающих препаратов, таких как парацетамол и ибупрофен.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как кофеин, основной стимулятор в напитке, может взаимодействовать с этими лекарствами, влияя на их эффективность и потенциальные побочные эффекты.

Парацетамол и кофе

Исследование итальянских ученых, опубликованное в журнале Springer, показывает, что сочетание парацетамола с кофеином может повысить эффективность обезболивания, ведь кофеин действует как адъювант, усиливая анальгетическое действие парацетамола.

Однако чрезмерное потребление кофеина вместе с парацетамолом может увеличить риск токсических эффектов на печень. Дело в том, что кофеин усиливает образование токсичных соединений при метаболизме парацетамола, что может негативно повлиять на этот орган.

Поэтому, если вы принимаете парацетамол, лучше отказаться от кофе или значительно ограничить его потребление.

Ибупрофен и кофе

Сочетание ибупрофена с кофеином также может повысить обезболивающее действие. Результаты исследования, размещенные на сайте Кокрановской библиотеки, показывают, что комбинация ибупрофена с кофеином обеспечивает более значительное облегчение боли, чем каждое вещество в отдельности.

Однако оба вещества могут вызвать желудочно-кишечные расстройства. Кроме того, большое количество кофеина может привести к повышению артериального давления, тахикардии, бессоннице и другим проблемам, особенно у людей с чувствительностью к этому ксантиновому алкалоиду.

Поэтому рекомендуется принимать ибупрофен после еды и ограничить потребление кофе, чтобы избежать раздражения желудка и других нежелательных эффектов.

Как правильно употреблять кофе с лекарствами

Употребление умеренного количества кофе после приема парацетамола или ибупрофена обычно безопасно. Однако чтобы не навредить здоровью и самочувствию, врачи и ученые рекомендуют подождать 1-2 часа после приема лекарства перед употреблением кофе, чтобы снизить риск взаимодействия.

Также важно помнить: если вы регулярно употребляете кофе и принимаете обезболивающие препараты, обсудите это с врачом или фармацевтом для получения индивидуальных рекомендаций.