Додайте це до своєї ранкової кави, щоб зробити напій суперкорисним для здоров'я

Додавання насіння льону до кави може значно підвищити її корисні властивості. Насіння багате на омега-3 жирні кислоти, клітковину та антиоксиданти, що сприяють поліпшенню травлення та підтримують здоров’я серця.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Дієтолог Айтор Санчес разом з італійською співачкою Паломою Сан Базиліо схвалюють переваги цього насіння. Сама Сан Базиліо розповіла, що щоранку збагачує каву золотистим насінням льону.
"Я додаю його в ранкову каву з молоком. Вони мають неймовірні властивості", - пояснила вона.
Насіння також містить високий вміст клітковини та основних поживних речовин, таких як омега-3, кальцій, магній, залізо, біотин і фосфор.
Льон захищає від певних захворювань, таких як захворювання нирок і різні види раку, включаючи рак грудей і простати.
Кава також відома своїми антиоксидантними та метаболічними властивостями. Деякі дослідження показують, що помірне споживання може знизити ризик серцевих захворювань і нейродегенеративних станів, таких як хвороба Альцгеймера.
Переваги кави та насіння льону для здоров’я можуть доповнювати одне одного, підвищуючи поживну цінність ранкового напою. Однак поєднати їх може бути дещо складно.
Ціле насіння льону не розчиняється в каві, тому більшість експертів радять подрібнити насіння льону в порошок, перш ніж додавати його в напій. Це можна зробити навіть за допомогою кавомолки.
Насіння льону має багато корисних властивостей, але є категорії людей, яким його вживання слід обмежити або уникати:
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