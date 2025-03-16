Добавьте это к своему утреннему кофе, чтобы сделать напиток суперполезным для здоровья
Добавление семян льна в кофе может значительно повысить его полезные свойства. Семена богаты омега-3 жирными кислотами, клетчаткой и антиоксидантами, способствующими улучшению пищеварения и поддерживающими здоровье сердца.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Чем полезны семена льна
Диетолог Айтор Санчес вместе с итальянской певицей Паломой Сан Базилио одобряют преимущества этих семян. Сама Сан Базилио рассказала, что каждое утро обогащает кофе золотистыми семенами льна.
"Я добавляю их в утренний кофе с молоком. Они обладают невероятными свойствами", - объяснила она.
Семена также содержат высокое содержание клетчатки и основных питательных веществ, таких как омега-3, кальций, магний, железо, биотин и фосфор.
Лен защищает от определенных заболеваний, таких как заболевания почек и различные виды рака, включая рак груди и простаты.
Кофе также известен своими антиоксидантными и метаболическими свойствами. Некоторые исследования показывают, что умеренное потребление может снизить риск сердечных заболеваний и нейродегенеративных состояний, таких как болезнь Альцгеймера.
Преимущества кофе и семян льна для здоровья могут дополнять друг друга, повышая питательную ценность утреннего напитка. Однако совместить их может быть несколько сложно.
Целые семена льна не растворяются в кофе, поэтому большинство экспертов советуют измельчить семена льна в порошок, прежде чем добавлять их в напиток. Это можно сделать даже с помощью кофемолки.
Кому семена льна могут навредить
Семена льна имеют много полезных свойств, но есть категории людей, которым их употребление следует ограничить или избегать:
- аллергия на лен - его употребление может вызвать сильные аллергические реакции
- проблемы с пищеварением - семена льна содержат большое количество клетчатки, что может вызвать вздутие, газообразование или другие проблемы с пищеварением
- гормональные нарушения - семена льна содержат фитоэстрогены - соединения, которые могут влиять на гормональный баланс
- прием лекарственных средств - семена льна могут взаимодействовать с некоторыми лекарствами, такими как препараты для разжижения крови или гормональные
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