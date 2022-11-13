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Гитару Пола Маккартни продали на аукционе. Средства пойдут в поддержку Украины

Новина українською →
США, Воскресенье 13 ноября 2022 21:02
Гитару Пола Маккартни продали на аукционе. Средства пойдут в поддержку Украины Фото: мировые звезды помогают Украине разными способами (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

На аукционе Julien's в Нью-Йорке продали желто-голубые гитары Gibson, принадлежащие знаменитым музыкантам, в том числе Полу Маккартни. Денежные средства от продажи инструментов пойдут на помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аукционный дом Julien's.

Мастера Gibson Luthiers выпустили ограниченную серию электрогитар Guitars For Peace Les Paul Custom, специально окрашенных в желто-голубые цвета украинского флага. Эти инструменты, принадлежавшие таким знаменитым музыкантам, как Пол Маккартни, Сол Гадсон (Слэш) и Rolling Stones, были проданы на аукционе в субботу, 12 ноября.

Гитару Пола Маккартни продали на аукционе. Средства пойдут в поддержку Украины

По данным Julien's, например, инструмент, с которым Маккартни выступил летом, был продан за 77 тысяч долларов. Гитара Слеша ушла с молотка за 31 тысячу долларов, а мексиканской поп-рок-группы Maná - более 11 тысяч долларов. Средства от аукциона в 100% объеме будут направлены на текущие гуманитарные нужды народа Украины, а также на восстановление в стране музыкальных проектов после окончания войны России против Украины.

Гитары подписаны звездами-исполнителями, кроме автографов, на них нанесены различные рисунки - белые голуби с оливковыми ветвями, символ мира (peace).

На аукционе также продавались книги с автографами Пола Маккартни, The Rolling Stones, Слэша, Ферра Олверы из Maná, Найла Роджерса из Chic, Марка Нопфлера, Лзи Гейла, Марго Прайса, Алекса Лайфсона, Blossoms, The Fratellis, Kasabian, Madness, Палома Фейта, "Шарлатаны", "Вакцины", "Тойя", "Мой химический роман", актера Джейсона Момоа и др.

Недавно на аукционе в Лондоне пустили с молотка уникальный Rolls-Royce Андрея Данилко - модель Silver Shadow 1974 года выпуска, ранее принадлежавшую Фредди Меркьюри, вокалисту культовой группы Queen.

Кроме того, с молотка пустил свой очень редкий спорткар известный телеведущий Дмитрий Комаров, чтобы помочь защитникам Украины.

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