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Добавят образу изысканности: 6 трендовых сумок, которые будут в моде этой осенью

Пятница 29 сентября 2023 19:33
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Добавят образу изысканности: 6 трендовых сумок, которые будут в моде этой осенью Какие сумки будут в моде этой осенью (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Москаленко

Главной слабостью женщин считаются сумки, ведь без них они не могут выйти из дома. Этой осенью в моде будет много новых вариантов, которые точно понравятся каждой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилиста Наталии Москаленко в Instagram.

Варианты стильных сумок

Правильно подобранная сумка будет подходить к вашему верхнему наряду - куртки и тренча. Ни один образ не будет цельным без сумки, поэтому стоит знать, что будет в моде этой осенью 2023 года.

Стилист рассказала, что не важно, будь то клатч или шопер, именно прием носить сумку под рукой, или в руке без применения ручек, существенно повысит градус стильности образа и придаст любопытства.

Добавят образу изысканности: 6 трендовых сумок, которые будут в моде этой осеньюДобавят образу изысканности: 6 трендовых сумок, которые будут в моде этой осеньюДобавят образу изысканности: 6 трендовых сумок, которые будут в моде этой осеньюДобавят образу изысканности: 6 трендовых сумок, которые будут в моде этой осенью

Добавят образу изысканности: 6 трендовых сумок, которые будут в моде этой осеньюДобавят образу изысканности: 6 трендовых сумок, которые будут в моде этой осенью

Какие сумки будут в моде в 2023 году (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Модная верхняя одежда

Стилист Наталья Москаленко добавила, что уже несколько сезонов подряд плащи держатся в топе актуальных позиций верхней одежды. Однако если бежевый классический тренч вам не нравится, то существуют другие варианты, в которых вы точно не сольетесь с толпой.

Добавят образу изысканности: 6 трендовых сумок, которые будут в моде этой осеньюДобавят образу изысканности: 6 трендовых сумок, которые будут в моде этой осеньюДобавят образу изысканности: 6 трендовых сумок, которые будут в моде этой осеньюДобавят образу изысканности: 6 трендовых сумок, которые будут в моде этой осеньюДобавят образу изысканности: 6 трендовых сумок, которые будут в моде этой осеньюДобавят образу изысканности: 6 трендовых сумок, которые будут в моде этой осеньюДобавят образу изысканности: 6 трендовых сумок, которые будут в моде этой осеньюДобавят образу изысканности: 6 трендовых сумок, которые будут в моде этой осеньюМодная верхняя одежда осени 2023 (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

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