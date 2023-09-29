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Додадуть образу вишуканості: 6 трендових сумок, які будуть в моді цієї осені

П'ятниця 29 вересня 2023 19:33
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Додадуть образу вишуканості: 6 трендових сумок, які будуть в моді цієї осені Які сумки будуть в моді цієї осені (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталя Москаленко

Головною слабкістю жінок вважаються сумки, адже без них вони не можуть вийти з дому. Цієї осені в моді буде багато нових варіантів, які точно сподобаються кожній.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост стиліста Наталії Москаленко в Instagram.

Варіанти стильних сумок

Правильно підібрана сумка буде підходити до вашого верхнього вбрання - куртки та тренча. Жоден образ не буде цілісним без сумки, тому варто знати, що буде в моді цієї осені 2023 року.

Стиліст розповіла, що не важливо, чи це клатч, чи шопер, саме прийом носити сумку під рукою, або в руці без застосування ручок, істотно підвищить градус стильності образу і додасть цікавості.

Додадуть образу вишуканості: 6 трендових сумок, які будуть в моді цієї осеніДодадуть образу вишуканості: 6 трендових сумок, які будуть в моді цієї осеніДодадуть образу вишуканості: 6 трендових сумок, які будуть в моді цієї осеніДодадуть образу вишуканості: 6 трендових сумок, які будуть в моді цієї осені

Додадуть образу вишуканості: 6 трендових сумок, які будуть в моді цієї осеніДодадуть образу вишуканості: 6 трендових сумок, які будуть в моді цієї осені

Які сумки будуть в моді у 2023 році (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Модний верхній одяг

Стиліст Наталія Москаленко додала, що вже кілька сезонів поспіль плащі тримаються в топі актуальних позицій верхнього одягу. Однак, якщо бежевий класичний тренч вам не подобається, то існують інші варіанти, в яких ви точно не зіллєтесь з натовпом.

Додадуть образу вишуканості: 6 трендових сумок, які будуть в моді цієї осеніДодадуть образу вишуканості: 6 трендових сумок, які будуть в моді цієї осеніДодадуть образу вишуканості: 6 трендових сумок, які будуть в моді цієї осеніДодадуть образу вишуканості: 6 трендових сумок, які будуть в моді цієї осеніДодадуть образу вишуканості: 6 трендових сумок, які будуть в моді цієї осеніДодадуть образу вишуканості: 6 трендових сумок, які будуть в моді цієї осеніДодадуть образу вишуканості: 6 трендових сумок, які будуть в моді цієї осеніДодадуть образу вишуканості: 6 трендових сумок, які будуть в моді цієї осеніМодний верхній одяг осені 2023 (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

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