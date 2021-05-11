Дочка судді Печерського суду влипла в скандал через Крим: в КНУ висловилися про відрахування

Також в керівництві КНУ відреагували на подальшу після широкого суспільного резонансу публікацію 20-річною дівчиною в мережі ролика з вибаченнями за свої слова. На кадрах студентка 3-го курсу юрфаку заявляє, що, мовляв, не знала про політичні погляди Басти, і якщо "він дійсно підтримував анексію Криму, то я не поділяю цього".

В університеті Шевченка засудили скандальну заяву Анастасії про Крим і образливі висловлювання на адресу українців, і кажуть, що це кидає тінь на репутацію установи.

"Відеозвернення, попри непереконливе виправдання, яке було поширене, є виявом глибокої неповаги до держави Україна, до майбутньої професії юриста. А може й інтерпретуватись як "участь у дестабілізації суспільного життя в Україні", про що йдеться на сайті Центру "Миротворець", - зазначили у виші.

Анастасія Тарасюк - дочка судді Печерського райсуду Христини Константінової та екс-співробітника СБУ і нинішнього керівника управління Державного бюро розслідувань у справах Майдану Анатолія Тарасюка (проти його призначення раніше виступали адвокати родичів Героїв Небесної Сотні), а вітчим дівчини Віктор Кицюк теж працює в суді.

Як з'ясувала журналістка Євгенія Моторевська, Анастасія торік попалася п'яною за кермом в центрі Києва, і тоді патрульні склали протокол, але Печерський суд закрив справу і дівчину не покарали.

Зараз викладачі КНУ збирають підписи під зверненням до університетської комісії з етики. Щоправда, підписів викладачів інституту права під зверненням немає. Студенти підтримують відрахування Тарасюк.

"Ця ганьба лягла, на жаль, на весь університет. Дуже неприємно читати коментарі, де огульно звинувачують усіх викладачів. Це безперечно, репутаційні втрати", - заявила доцент Київського університету імені Тараса Шевченка Оксана Мацько.

При цьому у виші зазначають, що відрахувати студентку поки не мають права. Як пояснили в КНУ, для відрахування є чіткий перелік підстав, і публічних закликів до сепаратизму в ньому немає. Виправити це можуть зміни до закону про вищу освіту. Такі пропозиції університет вже готує.

Відео: в Київському університеті Шевченка відреагували на скандал зі своєю студенткою