Дочь судьи Печерского суда влипла в скандал из-за Крыма: в КНУ высказались об отчислении

Также в руководстве КНУ отреагировали на последующую после широкого общественного резонанса публикацию 20-летней девушкой в сети ролика с извинениями за свои слова. На кадрах студентка 3-го курса юрфака заявляет, что, мол, не знала о политических взглядах Басты, и если "он действительно поддерживал аннексию Крыма, то я не разделяю этого".

В университете Шевченко осудили скандальное заявление Анастасии о Крыме и оскорбительные высказывания в адрес украинцев, и говорят, что это бросает тень на репутацию учреждения.

"Видеообращение, несмотря на неубедительное оправдание, которое было распространено, является проявлением глубокого неуважения к государству Украина, к будущей профессии юриста. А может и интерпретироваться как "участие в дестабилизации общественной жизни в Украине", о чем говорится на сайте Центра "Миротворец", - отметили в вузе.

Анастасия Тарасюк - дочь судьи Печерского райсуда Кристины Константиновой и экс-сотрудника СБУ и нынешнего руководителя управления Государственного бюро расследований по делам Майдана Анатолия Тарасюка (против его назначения ранее выступали адвокаты родственников Героев Небесной Сотни), а отчим девушки Виктор Кицюк тоже работает в суде.

Как выяснила журналистка Евгения Моторевская, Анастасия в прошлом году попадалась пьяной за рулем в центре Киева, и тогда патрульные составили протокол, но Печерский суд закрыл дело и девушку не наказали.

Сейчас преподаватели КНУ собирают подписи под обращением в университетскую комиссию по этике. Правда, подписей преподавателей Института права под обращением нет. Студенты поддерживают отчисление Тарасюк.

"Этот позор лег, к сожалению, на весь университет. Очень неприятно читать комментарии, где огульно обвиняют всех преподавателей. Это, бесспорно, репутационные потери", - заявила доцент Киевского университета имени Тараса Шевченко Оксана Мацько.

При этом в вузе отмечают, что отчислить студентку пока не имеют права. Как объяснили в КНУ, для отчисления есть четкий перечень оснований, и публичных призывов к сепаратизму в нем нет. Исправить это могут изменения в закон о высшем образовании. Такие предложения университет уже готовит.

Видео: в Киевском университете Шевченко отреагировали на скандал со своей студенткой