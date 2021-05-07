Дочка судді, студентка юрфаку університету Шевченка назвала українців "бидлом" і забула, чий Крим (відео)

Студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка записала відео в мережі з різкими грубими висловлюваннями на адресу українців, і озвучила сумніви щодо територіальної цілісності України. Ролик обурив громадськість, і керівництво вишу та правоохоронців закликали відреагувати на слова дівчини.

Йдеться про студентку третього курсу Інституту права КНУ імені Т. Шевченка, яка навчається на заочній формі на юридичному факультеті.

Анастасія з ніком "konstanta00" опублікувала відео перед походом на пляж, в якому висловилася на підтримку скандального російського репера Басти, який приїхав до Києва для виступу. Артиста дівчина називає одним зі своїх найулюбленіших виконавців. Студентка вирішила "захистити" іноземного музиканта, який через своє незаконне відвідування окупованого Криму раніше мав заборону на в'їзд до України.

"Я читаю в новинах, що йому доводять і розповідають, що Крим - наш, бігають за ним, не дають людині відпочити в закладах якихось. Якесь наше бидло українське! Вгамуйтеся! Він артист, те що він виступав у Криму - це нічого, бл**ь, взагалі не означає. Він вже не наш. Змиріться з цим, бл**ь! Про**али! Ось... А потім ці новини про грошові винагороди за місце знаходження його. Ви що, взагалі там еб**улися!? Взагалі кінчені!? Фу, ганьба, українці, взагалі - ганьба!"- сказала Анастасія.

На її думку, в Україну "з нормальних виконавців вже майже ніхто не приїжджає".

"Кого нам слухати? Наше українське ла**о слухати? Я не витримаю. У мене вуха в'януть від цього ла**а", - озвучила студентка своє ставлення до українських артистів і музики.

Відео дівчина виклала в своєму Instagram, яке обурені громадяни поширили в мережі, щоб "прославити" Анастасію за її висловлювання. Попереджаємо, присутня ненормативна лексика!

Відео: студентка юрфаку університету Шевченка назвала українців "бидлом" і заявила, нібито Крим - не Україна

"Шановний Київський національний університет імені Тараса Шевченка, прошу взяти на контроль. Вона і далі продовжує знімати відео в такому стилі про українців та Україну. Ганьба, що вона ще й є нашою студенткою... За таке потрібно теж нести відповідальність. Тому, чекаємо відповідь від університету і від Національної поліції", - пише Ісламова.

За даними Михайла Жернакова з громадської організації з впровадження реформ у сфері правосуддя, Анаставія - дочка судді Печерського суду Христини Константінової.

"І коли відео почало поширюватися, підтвердила, що дійсно так вважає і "може підписатися під кожним словом"", - написав він у Facebook.

Жернаков також розповів, що мати дівчини нещодавно "незаконно відправила під домашній арешт Філімонова і Ратушного. А раніше дозволяла обшуки в Автомайдану".

У мережі також виклали скрін з постом Анастасії з розповіддю про себе. Дівчина написала, що їй 20 років, вона народилася і проживає в Києві. Навчається на юридичному факультеті на заочці на 3-му курсі в університеті Шевченка. Раніше працювала в адвокатському об'єднанні.

Скріни поста (facebook.com/anna.islamova.71)